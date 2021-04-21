Выручка ММК в первом квартале этого года превысила два миллиарда долларов

Выручка ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) составила в первом квартале этого года два миллиарда 185 миллионов долларов.

Согласно опубликованному ММК (комбинат является одним из крупнейших мировых производителей стали) отчету о финансовых результатах за первые три месяца 2021-го года, выручка Группы ПАО «ММК» увеличилась на 18 процентов в сравнении с показателями предыдущего квартала, что связано с ростом цен на сталь в России и в мире.

EBITDA за квартал увеличилась на 53,2 процента к уровню прошлого квартала и составила 726 миллионов долларов, отражая рост выручки на фоне благоприятной рыночной динамики. Рентабельность по EBITDA выросла на 7,6 п.п. - до 33,2 процента.

Чистая прибыль ПАО «ММК» составила 477 миллионов долларов, увеличившись по сравнению с прошлым кварталом на 52,4 процента в связи с ростом показателей прибыльности.

«Свободный денежный поток за квартал остался неизменным и составил 125 миллионов долларов вследствие оттока в оборотный капитал на фоне увеличения цен на металлопродукцию и доли экспортных продаж с более длинными сроками реализации, а также роста запасов готовой продукции в преддверии строительного сезона», - сообщается в отчете о финансовой деятельности Группы ПАО «ММК», с полной версией которого можно ознакомиться здесь.