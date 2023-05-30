ЮУЖД подтвердила звание одной из ведущих магистралей в стране

Коллектив Южно-Уральской железной дороги занял первое место в соревновании ОАО «РЖД» по итогам первого квартала 2023 года. ЮУЖД достигнуты высокие показатели по всем качественным и количественным показателям деятельности. С победой коллектив поздравили генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Торжественное мероприятие прошло в формате видеоконференции, в нем приняли участие Олег Белозёров, главы субъектов, коллективы «Российских железных дорог».

Олег Белозёров отметил, что участие губернаторов и представителей регионов в мероприятии - это яркое подтверждение доверительных и конструктивных, по-настоящему партнерских отношений с региональными властями.

«Благодарю коллектив железной дороги, линейные предприятия за достигнутые результаты. Большой вклад внесли многие труженики магистрали. Инициативность, ответственность руководителей и специалистов, добросовестная работа машинистов, путейцев, движенцев, электромехаников, рабочих других специальностей вывели дороги на лидирующие позиции на сети», – сказал Олег Белозеров.

Компания продолжает реализацию всех планов модернизации инфраструктуры, обновления подвижного состава, цифровой трансформации, расширения сервисов и услуг для пассажиров и грузовладельцев. «Наш безусловный приоритет неизменен – социальная защита и выполнение всех обязательств в соответствии с коллективным договором», - отметил Олег Белозёров.

Глава РЖД выразил уверенность, что совместными усилиями удастся справиться с самими беспрецедентными вызовами и решить любые задачи. Он пожелал всем сотрудникам дороги и их близким новых успехов, крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего.

Начальник Южно-Уральской железной дороги Игорь Рязанов отметил, что основной задачей дороги в 2023 году остается максимальное повышение эффективности работы.

«Выражаю слова благодарности в адрес наших партнеров – органов государственной власти. Ваша поддержка и готовность к конструктивному диалогу – неотъемлемая часть на благо работы регионов. Вместе мы добились высоких результатов в повышении транспортной доступности субъектов, в решении важнейших социально-экономических вопросов», – сказал Игорь Рязанов.

Руководитель ЮУЖД поблагодарил всех работников магистрали за вклад в общее дело победы, за сплочённость и целеустремленность. «Эта награда станет стимулом делать работу еще лучше», - выразил уверенность Рязанов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также поздравил руководство и коллектив ЮУЖД с победой в конкурсе, пожелал благополучия, высоких экономических результатов и новых успехов.

«Южно-Уральская железная дорога была и остается одной из ведущих магистралей в стране, - подчеркнул Алексей Текслер. Глава региона отметил значимый вклад, который вносит ЮУЖД в развитие Челябинской области, а также в решение новых задач. «Мы резко нарастили гособоронзаказ, и ЮЖД вносит свой значительный вклад. В следующем году и Челябинская область, и ЮУЖД отметят 90-летие, надеюсь, что по итогам этого года наши железнодорожники сделают хороший юбилейный подарок себе и региону, сохранив лидерские позиции в соревновании трудовых коллективов», - выразил уверенность глава региона.

В Челябинской области успешно реализуется ряд совместных с РЖД проектов.

«За четыре месяца этого года наша магистраль увеличила показатели своей деятельности. Запустили скоростной поезд «Орлан» между Челябинском и Екатеринбургом. Буквально на днях перевезли миллионного пассажира на «Ласточке» Челябинск – Магнитогорск», - заметил губернатор.

ДЛЯ СПРАВКИ

Южно-Уральская железная дорога входит в число крупнейших отечественных магистралей. Развернутая протяженность ЮУЖД составляет 7 549,3 километра, эксплуатационная длина - 4545,1 километра. Магистраль проходит по территориям 7 субъектов Российской Федерации: Челябинской, Курганской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Свердловской областей, Республики Башкортостан, а также по территории Казахстана.