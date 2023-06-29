На ЮУЖД торжественно открыли трудовой семестр студотрядов

Начальник Южно-Уральской железной дороги Игорь Рязанов и представители студенческих отрядов приняли участие в открытии 64-го Всероссийского трудового семестра, которое состоялось по видеосвязи с Москвой. Бойцы студотрядов из разных городов и вузов страны в торжественной обстановке получили путёвки для работы в ОАО «РЖД».

С началом трудового семестра студентов поздравили глава РЖД Олег Белозёров, депутат Госдумы РФ, председатель правления МООО РСО Михаил Киселёв, командир Центрального штаба РСО Дмитрий Парамонов и другие официальные лица.

В видеостудии в управлении ЮУЖД присутствовали студенты челябинских вузов – будущие железнодорожники, медики, юристы – и гости с Дальнего Востока, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

«Работа с молодежью – часть нашей корпоративной культуры. Студенческие отряды – это хорошая возможность проявить себя и на деле познакомиться с нашей профессией. Мы гордимся тем, что даём нашей молодёжи возможность проявить себя на важнейших объектах страны», – подчеркнул Игорь Рязанов.

Всего этим летом на объектах ОАО «РЖД» трудовую практику пройдут около 13 тысяч студентов (плюс 30% к прошлому году). Из них 8600 - проводниками и более 2500 - строителями на объектах БАМа. Также студенты-железнодорожники участвуют в педагогических, сервисных и медицинских отрядах.