Южноуральцы задолжали коммунальщикам 140 миллионов рублей

Прокурорами Челябинской области выявлено почти шесть тысяч нарушений закона в жилищно-коммунальной сфере. В суды направлены заявления о выдаче судебных приказов на сумму 142 миллиона рублей, судебными приставами-исполнителями приняты меры по взысканию почти 50 миллионов.

В 2021 году органами прокуратуры выявлено 5797 нарушений закона в жилищно-коммунальной сфере, на незаконные правовые акты принесено 257 протестов, внесено 2281 представление об устранении нарушений закона, по требованию прокуроров привлечено к дисциплинарной ответственности 871 лицо, к административной ответственности - 206, предостережено о недопустимости нарушений закона 1129 должностных лиц, в суд направлено 1083 иска, по материалам прокурорских проверок возбуждено 28 уголовных дел.

«В ходе надзорных мероприятий выявлены многочисленные факты ненадлежащего состояния объектов коммунальной инфраструктуры, задействованных в обеспечении граждан жизненно-важными коммунальными ресурсами, бездействия органов местного самоуправления и эксплуатирующих организаций по их содержанию. Иски о проведении капитального ремонта, замене аварийных участков инженерных сетей заявлены Ашинским городским прокурором, прокурорами городов Верхнего Уфалея, Копейска, Челябинска, Троицкого района и другими. Судами исковые требования прокуроров удовлетворены, судебные решения уже частично исполнены», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Пресечены факты непринятия мер к своевременной актуализации краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта, включения в планы видов работ, которые выполнены ранее либо выполнение которых невозможно в связи с отсутствием технической возможности, неоднократного переноса сроков проведения ремонтных работ, их некачественного выполнения, непринятия СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» мер по понуждению подрядчиков к устранению выявленных недостатков в рамках гарантийных обязательств.

Принимались меры, направленные на установление причин формирования задолженности за поставленные топливно-энергетические ресурсы, выявление и пресечение неправомерного использования денежных средств южноуральцев

В связи с выявленными фактами бездействия ресурсоснабжающих и управляющих организаций по взысканию задолженности с конечных потребителей коммунальных услуг, неэффективного ведения претензионно-исковой работы, а в ряде случаев, ее полного отсутствия, в 2021 году прокурорами проверено 453 хозяйствующих субъекта. В результате принятых мер реагирования хозяйствующими субъектами в суды направлены заявления о выдаче судебных приказов на сумму 142 миллиона рублей, судебными приставами-исполнителями приняты меры по взысканию 54 миллиона.