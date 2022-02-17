​Южноуральская молодежь заинтересовалась ипотекой

Заемщики в возрасте от 18 до 25 лет начали чаще оформлять ипотеку. По статистике Сбербанка, доля таких клиентов в Челябинской области по итогам прошлого года составляет уже 10%, а ранее была только 6%.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, в остальном портрет заемщика не слишком изменился. Как и прежде, чаще всего ипотеку берут люди, состоящие в браке, в возрасте от 35 до 45 лет. Их доля от общего числа заемщиков год от года остается на уровне 34-35%.

Всего за прошлый год в Челябинском отделении Сбербанка клиенты оформили 26,3 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 46 миллиардов рублей. Это на 19% превысило показатели позапрошлого года по количеству и на 38% — по объему выданных средств.

При этом продолжает расти доля жилищных кредитов, заявки по которым поступили через интернет. Около 31% ипотечных сделок оформлено по заявкам клиентов, направленных с помощью сервиса Сбербанка Домклик, который помогает решить жилищный вопрос онлайн, не выходя из дома.

«Минувшей осенью Сбербанк снизил возрастной порог для получения ипотеки с 21 года до 18 лет. Уже сейчас можно констатировать, что спрос на жилищные кредиты среди молодежи есть, и он будет постепенно увеличиваться. Для подбора объекта недвижимости и оформления ипотеки эта категория клиентов в большинстве случаев использует Домклик Сбербанка», - прокомментировал Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.

«Мы стараемся адаптировать продукты и услуги банка под потребности наших клиентов. Учитывая интересы молодёжи, Сбер делает особый акцент на развитии дистанционных сервисов. Так, сегодня все этапы покупки жилья, не считая одного посещения отделения банка для подписания документов, можно совершить онлайн. К тому же, нашим клиентам доступно огромное количество дополнительных услуг, которые помогают сделать процесс покупки жилья наиболее комфортным и выгодным», - отметил Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.