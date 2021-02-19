Южноуральские аграрии будут более защищены при наступлении ЧС

Государство меняет схему поддержки аграриев при наступлении чрезвычайных ситуаций.

Как сделать страхование урожая привлекательным для аграриев Урала, обсудили 17 февраля в челябинском отеле «Radisson Blu» на заседании круглого стола по перспективам агрострахования участники межрегиональной агропромышленной конференции МАК-2021. Предложения национального союза агростраховщиков об увеличении государственного субсидирования страховой премии с 50 до 80 процентов, с точки зрения самих аграриев, необходимо дополнить упрощённой процедурой для микропредприятий и фермеров. Так считают в Челябинской области, которая в 2020 году стала второй в России по охвату страхованием сельскохозяйственных животных.

«Челябинская область лидирует в Российской Федерации по страхованию в отрасли животноводства. Уровень охвата региональной отрасли страхованием составляет 68%, это второй показатель в Российской Федерации после Тамбовской области. Это тот ориентир, который мы называем для других регионов, он означает, что в Челябинской области совместными усилиями Национального союза страховщиков, Уральского отделения Банка России и Минсельхоза региона мы можем эту тему продвинуть и в растениеводство. К сожалению, здесь ситуация обратная», - сказал президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов

Охват агрострахованием в отрасли растениеводства в целом по России составляет пока около 8%, тем не менее, именно эта отрасль особенно подвергается рискам природного характера, причем в последние годы превалирует почвенная засуха. В 2020 году не избежали ее и южноуральцы.

«На сегодняшний день именно агрострахование позволит сельхозпредприятиям возместить ущерб, нанесенный опасными природными событиями. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ставит задачу расширения охвата растениеводческих предприятий страховой защитой. С этой целью регион выделяет средства на софинансирование федеральных субсидий на агрострахование. В 2020 году такие расходы составили 45,2 миллиона рублей», - сказал заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Недбайло.

Напомним, в 2020 году НСА инициировал изменения в федеральный закон (260-ФЗ), который регулирует агрострахование с господдержкой. Проектом изменений в закон предлагается дополнительно к действующим условиям страхования урожая ввести страхование риска «объявления чрезвычайной ситуации природного характера». Соответственно, упростится процедура получения страховой выплаты. Не понадобится ждать уборки урожая, чтобы подтвердить убыток. Достаточно будет заключения об обследовании полей, подтвержденного страховой компанией, а это не более 30 дней. При страховании этого риска предлагается оплачивать хозяйствам до 80% от стоимости страхового полиса (сейчас оплачивается 50%). В этом случае значительно, в 4-5 раз, снизятся затраты аграриев на страховые полисы.

По всем вопросам, в том числе спорным, рекомендовано обращаться в Национальный союз агростраховщиков: телефон горячей линии: +7(495)782-04-99, по электронной почте agrohelp@naai.ru. Полная информация также размещена в отдельной рубрике «Агрострахование с господдержкой» на сайте министерства сельского хозяйства Челябинской области.