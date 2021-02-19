Южноуральские студенты-аграрии отправятся на стажировку в Германию

Лучшие студенты Южно-Уральского государственного аграрного университета отправятся на стажировку в Германию. Ее прохождение станет возможным после перерыва, связанного с пандемией коронавируса

Последний раз агроинженерный вуз отправлял своих студентов за границу на стажировку в 2019 году. Знания, которыми смогут овладеть студенты в европейских странах, помогут им в дальнейшем освоить современные технологии и привнести их в практику сельского хозяйства в своем регионе. В последние годы практической подготовке студентов в вузе уделяется повышенное внимание. Так, к проведению занятий привлекаются специалисты ведущих сельхозпредприятий области. Для организации производственной и преддипломной практики Южно-Уральский ГАУ заключил договоры более чем с тремястами предприятиями.

«В современных условиях ведущую роль в улучшении кадрового обеспечения отечественного АПК призваны выполнять, прежде всего, образовательные организации. Сегодня более 87% от общего числа студентов, обучающихся в агарных вузах, обучаются по специальностям сельскохозяйственного профиля. Выстраивая образовательный процесс в своем вузе, мы ориентируемся на потребности сферы агропромышленного комплекса, запросы конкретных работодателей, постоянно повышаем качество подготовки. Мы стараемся придерживаться принципов доступности образования, учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Это позволяет нам открывать программы повышения квалификации и дополнительного образования для уже работающих на производстве специалистов. Кроме того, такая образовательная мобильность, позволяет нам обучать людей с ограниченными возможностями. Для этого разработана специальная программа, — отметила ректор вуза Светлана Черепухина.

Студенты вуза вовлечены и в научную работу. В 2020 году ученые вуза стали победителями регионального конкурса Российского фонда фундаментальных исследований. Вуз принял участие в подготовке проекта «Модернизация и развитие селекционно-генетического центра по кроссам мясных пород кур», заказчиком которого выступил племенной птицеводческий репродуктор «Челябинский». В рамках проекта в 2021 году ученые активно займутся разработкой способа трансформации животноводческих отходов в кормовую биомассу с помощью личинок Hermetiaillucens. А еще начнут создавать каталог справочных данных спектральных характеристик дикорастущего и культивируемого сельскохозяйственного сырья Челябинской области в дальней области ИК-спектра. Вуз продолжает исследования в области разработки новых сельскохозяйственных орудий и способов повышения эффективности вакцинации крупного рогатого скота. На базе лаборатории инновационных технологий урбанизированного агропроизводства ведутся исследования, позволяющие создавать установки для производства продуктов питания с повышенным содержанием микроэлементов, витаминов, антиоксидантов.