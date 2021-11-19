Южноуральских бизнесменов власти не бросят

Предпринимателям Челябинской области доступны антикризисные меры поддержки. На федеральном уровне и местном уровне запущены новые меры для малого бизнеса.

Как сообщила сегодня на брифинге в правительстве Челябинской области министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева, ситуация складывается неодинаково как в разных сферах, так и в организациях, ведущих одинаковую деятельность. При этом для предпринимателей из пострадавших отраслей уже доступны антикризисные меры поддержки.

«Мы отмечаем снижение выручки у предпринимателей, снижение проходимости покупателей. Но есть и меры поддержки малого и среднего бизнеса. Во-первых, запущена программа льготного кредитования. По ней компании малого бизнеса и социально ориентированные НКО могут получить кредиты по льготной ставке три процента годовых. Но есть требование, что работодатели сохраняют не менее 90 процентов коллектива», - сказала Наталья Лугачева.

Есть и еще одна форма поддержки. Это грант малым и средним предприятиям в размере одного МРОТ (12 792 рубля) на одного занятого – заявку можно подать на сайте ФНС. Выплаты полагаются компаниям в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сферах дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других.

«Подано порядка 7000 заявок. 6848 уже одобрено», - добавила Лугачева.

Кроме того, в апреле 2021 года уменьшены ставки по упрощенной системе налогообложения и расширены перечни видов деятельности, при которых может применяться патентная система налогообложения для предпринимателей в наиболее пострадавших отраслях.