Южноуральский гостиничный бизнес временно освободят от части налогов

Гостиничный бизнес на 5 лет освободят от уплаты налога на добавленную стоимость. Соответствующее постановление было принято правительством России, передаёт пресс-служба Министерства экономического развития Челябинской области. Мера позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль и создать условия для её ускоренного развития.

Нулевая ставка по НДС вводится для инвесторов, которые строят, сдают в аренду или управление туристические объекты – гостиницы, отели и иные средства размещения. Льготная ставка будет действовать 5 лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию или после их реконструкции. Владельцы уже работающих гостиниц освобождаются от уплаты НДС до 30 июня 2027 года.

Значение данной меры поддержки оценили в правительстве нашего региона.

«Развитие регионального туризма – одна из ключевых задач правительства Челябинской области, и для нас очень важны принятые меры поддержки туристической отрасли. Высвобождаемые от уплаты налога средства предприниматели смогут направить на дальнейшее развитие своих проектов», – прокомментировала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

Эффект от введения данной льготы положительно оценили и представители челябинского турбизнеса. По словам председателя совета директоров ООО «Горнолыжный центр «Солнечная долина» Олега Сиротина, отмена НДС освобождает компанию от сложных управленческих решений и открывает более широкие горизонты для планирования следующих проектов, в частности строительства крупных отелей.

Напомним, что в Челябинской области реализуются и другие меры поддержки туристического бизнеса: при применении УСН действуют минимальные налоговые ставки, от уплаты налога на имущество освобождены гостиницы категории 3*, 4* или 5*, под реализацию масштабных инвестпроектов земельные участки предоставляются без торгов. Также малый и средний бизнес может рассчитывать на микрозаймы и поручительства по банковским кредитам от Центра «Мой бизнес».