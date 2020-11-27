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«Южуралмост» выплатил больше миллиарда рублей за предприятие-банкрота

Судебные приставы взыскали с компании АО «Южуралмост», которая являлась крупнейшим дорожным подрядчиком региона, более миллиарда рублей долгов по налогам, которые перешли ей от предприятия-банкрота ЗАО «Южуралавтобан». Деньги уже направлены в доходную часть бюджета Челябинской области.

Исполнительный документ на взыскания миллиарда налоговых долгов с АО «Южуралмост» был выдан Арбитражным судом Челябинской области. Иск подавала налоговая служба региона. Он поступил судебным приставам региона 23 ноября. Долги к данной компании перешли от предприятия-банкрота ЗАО «Южуралавтобан».

«По долгу поступило два платежа. Сначала на один миллиард 211 миллионов рублей, через несколько дней банк перечислил на депозитный счет службы судебных приставов остаток задолженности 114 миллионов рублей. Денежные средства уже направлены в доходную часть бюджета», - сообщила помощник руководителя УФССП по Челябинской области Шебанова Ольга.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в прошлом году в суд было передано уголовное дело в отношении бывшего директора «Южуралавтобана» Ивана Святелика. Его обвиняли в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 800 миллионов рублей. Ранее фирма, которой он руководил, попадала в поле зрения антимонопольщиков.

Иван Святелик в 2013-2014 годах, являясь генеральным директором ЗАО «Южуралавтобан», уклонился от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений о налоговых вычетах по фактически неосуществленным сделкам с двумя коммерческими организациями.

Выявленные ими нарушения легли в основу уголовных дел, в которых фигурируют экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и депутат Государственной Думы Вадим Белоусов.

Ранее фирмой «Южуралавтобан» заинтересовалась антимонопольная служба Челябинской области. УФАС еще с 2011 года обращала внимание властей на нарушения антимонопольного законодательства. Тогда дорожные контрактыполучала именно эта компания. Регионом тогда руководил Михаил Юревич.

Главное следственное управление Следственного комитета России считает, что депутат Государственной Думы Вадим Белоусов входил в группу, которая в период с 2011 по 2014 год получила от представителей крупного челябинского холдинга три с половиной миллиарда рублей за оказание содействия в заключении государственных контрактов на выполнение работ по строительству и ремонту автодорог, а также общее покровительство в ведении бизнеса. Взятки, установило следствие, передавались частями в Челябинске и Москве как лично, так и через посредников. Контракты достались ЗАО «Южуралавтобан».

Примечательно, что 2014 году губернатором стал Борис Дубровский и конкурсы стала выигрывать компания «Южуралмост». Кстати, почти сразу же выяснилось, что у «ЮАБ» и «Южуралмоста» одно и то же руководство, совпадает часть адресов.

Что касается фирмы АО «Южуралмост», то она в течении трех лет отвечала за очистку 365 центральных улиц Челябинска. У ней было много нареканий, а частности за использование реагентов.