ЗАЧЕМ ПРОВОДИТЬ ДОБРОВОЛЬНУЮ СЕРТИФИКАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ?

В добровольном порядке можно сертифицировать любые товары и услуги, систему менеджмента на предприятии и производственные процессы. Целью прохождения таких проверок является повышение конкурентоспособности компании и ее продукции, получение преимуществ при продвижении на рынке, при участии в тендерах и госзакупках. Для рынка строительной продукции это особенно актуально, так как он характеризуется крайне высокой конкуренцией.

Зачем нужен добровольный сертификат на строительные товары

Этим документом будет подтверждено, что продукция прошла оценку соответствия по положениям СДС (системы добровольной сертификации). Они основаны на стандартах ГОСТ, других нормативно-технических актах. Еще при подготовке к прохождению процедуры заявитель обеспечит:

внедрение и использование современных стандартов, технологий производства;

переход на жесткую систему контроля за качеством товаров, в том числе в соответствии со стандартами ИСО;

прохождение обязательной сертификации и подтверждение соответствия по обязательным нормам безопасности (если это предусмотрено для конкретной продукции).

Повышение качества и надлежащий контроль за ним изначально повышает конкурентоспособность на рынке стройматериалов. Но без официальных документов подтвердить эти факты будет очень сложно.

Сертификат, полученный после проверок в СДС, дает дополнительные преимущества для продавца, производителя или поставщика:

документ официально подтверждает определенные показатели качества, уникальные или специальные характеристики стройматериалов;

при выборе контрагента для заключения договора покупатель обязательно обратит внимание на сертифицированные стройтовары;

рядовые потребители тоже обращают внимание на наличие документации, подтверждающей качественные показатели и безопасность товаров;

участвуя в госзакупках и тендерах на поставки стройматериалов, можно получить преимущества, так как качество подтверждено документами.

Обязательные разрешительные документы подтверждают соответствие только по базовому перечню норм безопасности. Им будут соответствовать товары всех производителей. При оценке в добровольном порядке, можно пройти проверки по расширенному перечню показателей. Более того, можно провести испытания по отдельным параметрам стройматериалов, если это важно для продвижения на рынке.

Для какой продукции доступна сертификация

Процедуру можно пройти абсолютно на любые товары, от конструкций и оборудования до бытовых строительных мелочей. Единственное условие – до обращения за добровольным сертификатом нужно сначала получить обязательные разрешительные документы. Проверить, на какие товарные группы нужна обязательная разрешительная документация, можно:

в технических регламентах ТР ТС (ЕАЭС);

в Постановлении Правительства РФ № 2425;

в специальных нормативных актах на отдельные группы товаров (например, для оценки по нормам пожарной безопасности).

Для любого вида стройтоваров можно выбрать разные системы добровольной сертификации. Подробнее о вариантах оценки соответствия для стройматериалов можно узнать по ссылке https://rostestural.com/stroitelnaya-produkciya/.

Виды документов

Добровольно пройдя проверки и испытания строительной продукции можно получить:

сертификаты;

протоколы испытаний (практически по любым показателям);

экспертные заключения (на соответствие санитарным, эпидемиологическим, гигиеническим нормам);

другие документы, исходя из целе й заказчика.

После прохождения сертификационной процедуры можно легально использовать знаки соответствия – в документации на товар, в рекламе, в маркировке на этикетках и упаковке.

Как пройти сертификацию строительной продукции

Оценка соответствия по СДС проводится аккредитованными органами. Отдельные испытания можно провести в аккредитованных лабораториях. Кроме подтверждения качества стройматериалов можно пройти оценку системы менеджмента производителя. Сертификат СМК гарантирует, что на производстве внедрена и используется система контроля за качеством, соответствующая нормам ИСО.

Перечень проверок

У каждой СДС есть свои особенности. Они заключаются в перечне норм качества и безопасности, списке необходимых проверок и требований к документации заявителя. В любом случае добровольная сертификация строительной продукции включает:

анализ документации на стройматериалы, производство;

испытания, тесты и исследования образцов товаров по показателям качества, безопасности;

проверку упаковки, маркировки;

оценку условий производства, в том числе с выездом на предприятие;

подготовку протоколов по итогам испытаний;

оформление и выдача итоговых документов, внесение данных в реестр.

Можно получить несколько сертификатов в разных СДС. Это особенно актуально для серийного ассортимента стройтоваров, для постоянного продвижения на рынке.

При сертификации производства стройматериалов проверки включают аудит на предприятии, оценку контроля за качеством, всех производственных процессов. Положения СДС для таких проверок основаны на ИСО, профильных стандартах ГОСТ.

Срок действия сертификата

Добровольный сертификат выдается на срок до 3 лет. Если сертифицируется партия стройматериалов, документация оформляется без указания сроков действия. В данном случае сертификат можно использовать до реализации партии или до истечения срока службы изделий. По мере необходимости, оценку соответствия можно пройти заново.