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Заключенные оформят Челябинск к Новому году за 64 миллиона

Подготовка к установке светового новогоднего оформления в Челябинске будет выполнено заключенными колонии №8. Контракт с ИК был заключен МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей города».

Сумма контракта на новогоднее оформление Челябинска составляет 64 миллиона рублей. Он был отдан исправительной колонии №8.

Информация о контракте была размещена на портале госзакупок. По договору его срок заканчивается в апреле 2021 года. К этому времени исправительная колония должна выполнить комплекс работ по подготовке к размещению новогоднего декоративно-светового оформления города.

«ИК №8 выполнит работы по подготовке к размещению новогоднего декоративно-светового оформления Челябинска. Это работы по электроснабжению и монтажу опор. Все работы будут выполнены согласно условиям контракта», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

Работы будут проведены на площади Революции и Театральной площади, Алом Поле, набережной реки Миасс, в скверах около памятников Курчатову и Столыпину, скверах имени Андреевского и Колющенко, а также в парках имени Тищенко и Терешковой. В контракте прописаны и другие площадки города.

Это далеко не первый большой контракт, который администрация Челябинска отдает колониям. Ранее УФАС нашло нарушения в контракте мэрии с колонией №2 на 84 миллиона рублей.

Челябинское УФАС провело проверку контракта между Комитетом дорожного хозяйства городской администрации и ФКУ исправительная колония №2 ГУФСИН Челябинской области по благоустройству дороги Аэропорт-Бродокалмакский тракт. Были произведены работы по изготовлению армакаркасов и металлических конструкций «Въездная стела», «Счастливого пути, Челябинск», лавочек, урн, пандусов и других изделий.

Для большей части работ были привлечены субподрядчики. Об этом говорят 65 заключенных контрактов, в то время как при работе с учреждением уголовно-исполнительной системы допускается закупка только у одного поставщика.