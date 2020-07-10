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Заправиться в один клик: «Роснефть» и «Яндекс» реализуют технологию бесконтактной оплаты на АЗС сети в Челябинске

Фото: 
ПАО «НК «Роснефть»
Экономика
Вчера, 21:24

«Роснефть» и «Яндекс» запустили в Челябинске дистанционную оплату топлива через мобильный сервис «Яндекс.Заправки». К нему подключены уже 28 автозаправочных станций розничной сети «Башнефть», находящейся под управлением НК  «Роснефть».

«Яндекс. Заправки» работает следующим образом: приложение информирует пользователя о ближайших заправочных станциях, об оптимальном маршруте и о видах топлива на каждой АЗС. На самой заправке клиент выбирает номер колонки, марку топлива и его объем, и расплачивается за услугу, не выходя из машины. Стоимость топлива в мобильном сервисе соответствует цене стелы на АЗС.

Сейчас, когда важно соблюдать социальную дистанцию и другие санитарно-эпидемиологические требования, возможность заправки в один клик особенно актуальна. Все автомобилисты, пользующиеся приложением, могут быть уверены в своей безопасности.

Кроме того, они значительно сэкономят время, ведь на заправку через мобильное приложение уходит не больше двух минут. После снятия ограничительных мер, когда транспортный поток возрастет, это положительно скажется на пропускной способности АЗС. А значит – никаких очередей и томительного ожидания.

Для клиентов, которые заправляются через «Яндекс.Заправки» впервые, подготовлен бонус: они смогут приобрести топливо с выгодой в размере 10% по промокоду Yandex.

Сервис доступен и для корпоративных клиентов: для  увеличения скорости и повышения качества обслуживания «Роснефть» запустила сервис оплаты топлива через собственное мобильное приложение «РН-Карт» . В короткие сроки и без посещения офиса продаж производится  онлайн заключение договора и активация виртуальных топливных карт. Более чем на 40 предприятиях нефтепродуктообеспечения внедрено данное цифровое решение. После получения виртуальной топливной карты водитель сразу  может ею воспользоваться, установив приложение «РН-Карт» через «AppStore» или «GooglePlay» на своё мобильное с устройство. Мобильное приложение с виртуальной топливной картой позволяет оптимизировать расходы на приобретение топлива и сопутствующих товаров. Также сервис доступен и в офлайн режиме. Сервис доступен  и для  таксопарков через приложение «Таксометр».

Подключение сервиса дистанционной оплаты на станциях розничной сети «Роснефть» производится поэтапно. Сначала к проекту присоединились АЗС под брендами «Роснефть» и BP* в Москве и Московской области, АЗС ПТК* в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также АЗС Башнефть* в Уфе. На втором этапе география мобильного сервиса расширилась. Сервис «Яндекс.Заправки»уже доступен на более 900 АЗС розничной сети «Роснефть» на территориимРоссии.

К осени количество АЗС, на которых можно будет воспользоваться сервисом, превысит 1100 АЗС. В перспективе будут подключены все заправочные станции под управлением «Роснефти» – это более 3000 АЗС под брендами «Роснефть», BP, «Башнефть» ПТК и ТНК.

Сервис «Яндекс.Заправки» позволяет заправить автомобиль, не выходя из машины. Он доступен в Навигаторе, по которому ежемесячно ездит 21 миллион российских водителей, «Яндекс.Картах» и собственном приложении. Сервис также интегрирован в бортовой компьютер «Яндекс.Авто» и «Таксометр» – приложение для таксистов.

Розничная сеть «Роснефть» благодаря сотрудничеству с Яндекс планирует расширить количество своих клиентов, которые ежедневно пользуются мобильными сервисами Навигатор, Карты, Такси и каршеринг Драйв.

*«Роснефть» располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса Компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ. Розничная сеть BP насчитывает 128 МАЗК, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Смоленске, Пскове и Великом Новгороде.

«Роснефть» владеет и управляет розничными сетями BP в России, (используя товарные знаки ВР по лицензии BP p.l.c.), а также ПТК и Башнефть.

 

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