Завод «Карабашмедь» получил премию EcoWorld 2019
Экономика
Сегодня, 13:49

АО «Карабашмедь» (Карабаш, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») стало лауреатом премии Российской академии естественных наук (РАЕН) EcoWorld 2019. Предприятие одержало победу в номинации «Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии, переработка отходов производства и потребления».

Экспертное жюри премии высоко оценило проведенную на предприятии масштабную модернизацию химико-металлургического комплекса, на которую РМК направила свыше 20 миллиардов рублей, а также инициативы предприятия по ликвидации в Карабашском городском округе накопленного на протяжении XX века экологического ущерба.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении информационной политики и связей с общественностью РМК, комплексная модернизация прошла на всех технологических этапах. Вместе с ростом производительности она обеспечила повышение экологической безопасности предприятия. Устаревшие шахтные печи были заменены на современную высокопроизводительную медеплавильную печь Ausmelt, для эффективного улавливания металлургических газов смонтированы мощные системы газоочистки, чтобы утилизировать газы, построен сернокислотный цех. Для сокращения объемов образующихся промышленных отходов построена обогатительная фабрика по переработке металлургического шлака с выпуском медного концентрата и строительного песка. Кроме того, организован замкнутый цикл оборота воды и возведена современная станция очистки промышленных стоков. Благодаря проведенным мероприятиям объем производственных выбросов на предприятии был снижен в 20 раз к уровню 2000 года.

С 2017 года «Карабашмедь» и РМК реализуют проекты по ликвидации накопленного в XX веке экологического ущерба. Выполнены работы по рекультивации бесхозного хвостохранилища, примыкающего к промплощадке завода «Карабашмедь». Разработан проект по рекультивации еще одного заброшенного хвостохранилища — приступить к его реализации планируется в 2020 году. Таким образом, предприятия не только минимизировало нагрузку на окружающую среду, но и вносит весомый вклад в восстановлении естественной природной среды и улучшение экологической ситуации в регионе.

Национальная экологиче­ская премия «ЭкоМир» была учреждена Российской академией естественных наук (РАЕН) в 2004 году. Целью премии было обеспечение поддержки экологической деятельности, объединение усилий органов власти, бизнеса и общественности для решения актуальных проблем, а также содействие повыше­нию уровня экологического образования, распространению экологически чистых технологий, сохранению разнообразия биологических видов. В 2017 году премия получила международный статус. Сегодня EcoWorld - это общественная награда за выдающиеся достиже­ния в охране окружающей среды и обеспечении экологиче­ской безопасности.

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