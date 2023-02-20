Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва

Предприятие MMK Metalurji, входящее в Группу ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) и работающее в Турции, возвращается к нормальному режиму работы после перерыва, вызванного землетрясением на юго-востоке государства шестого февраля.

Специалисты провели осмотр производственной площадки и агрегатов и установили, что завод в Дёртйоле избежал серьезных повреждений.

Руководители компании приняли поэтапный план возобновления производства. В первую очередь дан старт работе непрерывного травильного агрегата и реверсивного стана. Металл с них должен обеспечить полную загрузку завода Группы ММК в Диловасы с агрегатом непрерывного горячего цинкования и агрегатом полимерных покрытий.

Одновременно с вводом в строй первых производственных линий специалисты проводят дополнительное усиление конструкций и подготовку к запуску других агрегатов комплекса. Уже неделю в полноценном режиме действует порт ММК.

С возобновлением производства работники ММК Metalurji продолжают заниматься гуманитарными вопросами. На предприятии все еще остаются несколько десятков людей, оставшихся без крыши над головой. Компания расселяет эти семьи за пределами производственной площадки для обеспечения их безопасности. В то же время ММК Metalurji готовится к строительству временного жилья для сотрудников, чьи дома были полностью разрушены или признаны непригодными для жилья.

«Для всех в Турции сейчас важно как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Поэтому, убедившись в том, что мы можем обеспечить безопасное производство, мы приняли решение постепенно возобновлять работу. Это важно и для самих людей, и для компании в целом. Наша продукция сейчас будет очень нужна для восстановления пострадавших районов, и мы готовы внести вклад в эту работу», – отметил директор MMK Metalurji Денис Квасов.