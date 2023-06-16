Турецкий делегат ПМЭФ рассказал, как его страна справилась с последствиями землетрясения

В Петербурге продолжает работу международный экономический форум – ПМЭФ-2023. Один из участников мероприятия – турецкий журналист и политолог Окай Депрем удалённо ответил на вопрос собственного корреспондента «Урал-пресс-информ» в Луганске Михаила Бондаренко о том, удалось ли Республике оправиться от последствий крупного землетрясения и наводнений.

По словам Депрема, с момента катастрофы прошло немало времени. Разрушительное землетрясение, жертвами которого стали свыше 50 тысяч человек, произошло шестого февраля. За это время Турция более-менее пережила последствия стихии.

«Государство и местные власти помогают людям, строятся новые дома, кварталы, активно идёт ремонт. Что касается вопроса, нужно ли обсуждать помощь Турции на ПМЭФ, думаю, что форум – не совсем подходящее для этого место. Есть организации и мероприятия, где будет уместнее поднять этот вопрос», - сказал Депрем.

Два мощных подземных толчка произошли в Турции с интервалом в девять часов. Более 100 тысяч человек пострадали, разрушилось четыре миллиона зданий. Февральское землетрясение стало самым разрушительным с 1939 года. Тогда жертвами стихии стали 32 тысяч человек и около 100 тысяч - получили травмы.