Может ли телега бежать впереди лошади? Областной Минздрав объявил конкурс по спорному участку в бору

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области объявило конкурс на проектирование хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы на спорном участке в Челябинском бору. Объявило, не дожидаясь решения апелляционного суда.

Ранее Минстрой уже объявлял конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства хирургического корпуса летом 2019 года. Но работа так и не началась. В феврале контракт с ООО «Регион-Проект» был расторгнут. Тогда проект стоил 28,4 млн рублей. Аннулировали контракт, потому что ранее выбранное место на территории медгородка не подходило под параметры будущего здания.

Тогда депутаты Законодательного собрания Челябинской области 26 декабря 2019 одобрили изменение границ городского бора - 4,2 га изъяли из границ памятника природы для строительства корпуса на этой территории. Взамен планировалось включить в состав памятника природы поймы реки Миасс и урочища Монахи. Но экологи подвергли это решение критике, поскольку участок, который планировали вывести из ООПТ, эталонный по сравнению с заболоченной поймой и пустыми, безлесными участками урочища Монахи.

Юристы Андрей Талевлин и Владимир Казанцев до сих пор бьются в разных судах за признание данного постановления Законодательного собрания области (ЗСО) недействующим. Сначала дело рассматривалось в Челябинском областном суде. Там постановление признали законным. В сентябре этого года Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) отменил это решение облсуда, признав постановление ЗСО от 26 декабря 2019 года недействующим. Тогда в ЗСО решили обжаловать это решение и направили документы в Седьмой Кассационный суд (Челябинск). 16 декабря кассационный суд отменил решение второго апелляционного суда общей юрисдикции (Санкт-Петербург) по Городскому бору. Теперь дело о границах Челябинского бора снова рассмотрит апелляционный суд Санкт-Петербурга.

Юристы и общественники убеждены, что второй апелляционный суд снова встанет на их сторону, как это было в сентябре.

Однако Минстрой, видимо, настроен по-другому, коли объявил новый конкурс. Впрочем, по закону он имеет на это право, Заявки на выполнение работ по проектированию нового корпуса принимают до 27 января, а готов проект должен быть к концу 2021 года. Начальная стоимость работ – 40 миллионов.

Однако не будет ли это простой тратой денег и времени, если апелляционный суд снова признает постановление ЗСО об изменении границ незаконным? Не бежит ли телега Минстроя впереди лошади? Ведь проигравшей стороной в этой ситуации окажется вовсе не Минстрой, а подрядчик, который возьмется за проектирование. Он начнет работу, которая, возможно, не будет оплачена, поскольку контракт может быть расторгнут по решению суда.