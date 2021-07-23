В Челябинске снялись с выборов в Госдуму два кандидата партии «Коммунисты России»

В Челябинске с выборов в Госдуму снялись два кандидата от партии «Коммунисты России». Речь идет о правозащитнике Владимире Казанцеве, выдвигавшегося по Металлургическому избирательному округу, и финансовом эксперте Игоре Липатникове по Коркинскому избирательному округу.

Владимир Казанцев и Игорь Липатников заявили, что это было партийное решение, а не их собственное.

«Партия решила из-за недостаточного финансирования всех участников снять меня с предвыборной гонки, чтобы направить все силы на одного кандидата от нас. Также это устраняет пересечения на округе с иными оппозиционными партиями», - рассказал Владимир Казанцев.

Речь идет о пересечениях с партией «Яблоко», от которой выдвигается на выборы в Госдуму по Металлургическому избирательному округу юрист Андрей Талевлин.

Андрей Талевлин и Владимир Казанцев уже продолжительное время борются в судах за сохранение челябинского городского бора от застроек частников, а также выступают истцами по оспариванию решения ЗСО об изъятии земельного участка из границ бора под строительство детского хирургического корпуса.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», челябинские активисты – депутат совета Центрального района Елена Вахтина и правозащитник, юрист Владимир Казанцев – подали документы на выдвижение кандидатами для участия в выборах в Госдуму. Елена Вахтина выступила кандидатом в партийном списке «Коммунистов России» и по Оренбургской области.