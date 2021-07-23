23.07.2021
Детям москвичей не хватает мест в школах из-за учеников из СНГ
23.07.2021
В России хотят выдавать бесплатные лекарства сердечникам
23.07.2021
В Челябинске спасатели помогли снять рабочего, упавшего с 30-метровой высоты
23.07.2021
С праздником, работники торговли!
23.07.2021
Дорожники рассказали о ходе капитального ремонта автодороги Кунашак - Усть-Багаряк
23.07.2021
В России готовят индексацию пенсий работающим пенсионерам
В Челябинске снялись с выборов в Госдуму два кандидата партии «Коммунисты России»
21.07.2021
На Кировке появилась стела с обратным отсчетом до выборов
19.07.2021
Челябинские общественники Елена Вахтина и Владимир Казанцев будут участвовать на выборах в Госдуму
16.03.2021
Более пяти тысяч наблюдателей планирует подготовить южноуральский штаб по контролю за выборами в Госдуму
24.12.2020
Текслер: Прямые выборы – не панацея, главное – качество управления
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021
Больная тема: челябинцы требуют закрыть открытые люки
22.07.2021
В Челябинской области 578 человек заболели коронавирусом после вакцинации
21.07.2021
Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий
20.07.2021
В Челябинске задержан замминистра экологии Виталий Безруков
20.07.2021