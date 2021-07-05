Челябинские активисты подают коллективный иск по делу об изъятии земель из городского бора

Челябинские правозащитники Владимир Казанцев и Андрей Талевлин призывают горожан подать заявление о присоединении к иску об оспаривании решения Законодательного собрания Челябинской области (ЗСЧО) по изъятию земельного участка из границ городского бора под строительство детского хирургического корпуса. Об этом заявил Владимир Казанцев сегодня, пятого июля, в своем телеграм-канале.

Активисты сообщают, что дело по иску поступило на второй круг в Челябинский областной суд.

«Суд наш доблестный издал определение на трех страницах и уже в определении указал запросить в министерстве природных ресурсов Российской Федерации, давало ли оно согласование на данное решение, которое нами оспаривается», - рассказал Владимир Казанцев.

Ранее депутат совета Центрального района Челябинска Елена Вахтина получила ответ на запрос от министерства природных ресурсов, в котором указано, что решение ЗСЧО согласовано не было.

Правозащитники призывают выразить свое мнение, оказать практическую помощь и поддержку, подав соответствующее заявление к иску Владимира Казанцева и Андрея Талевлина.

«Так наш иск станет коллективным. Мы покажем, что есть все-таки у нас солдаты и не одни. У них есть армия, которая также защищает бор», - обратился Казанцев к горожанам.