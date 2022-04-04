О героизме, патриотизме и любви к Родине

Трудно быть сегодня патриотами своей страны некоторым деятелям культуры. Как началась военная спецоперация на Украине, так и рванули они сразу в отпуска за пределы страны. Очень патриотично получилось. Понаблюдали издалека, ага, неопасно, кто-то решил отпуск завершить, кто-то пообещал, что вскоре завершит непременно.

Поэтому нам показалось актуальным высказывание по этому поводу главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причём громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадёт, вернуться обратно, как ни в чем не бывало.

Рабочая схема, используйте. Примерно так сделал Иван Ургант, за что получил недавно от Дмитрия Пескова оценку "большой патриот".

Так легко быть патриотом, правда? Это вам не с обмундированием бегать между кирпичных груд и бетонных стен. И не в окопе холодном сидеть по несколько суток. Видимо, мы не заметили, как произошла переоценка самого понятия "патриотизм".

Я на самом деле удивился, когда Песков не прокомментировал присвоение мне звания генерал-лейтенанта якобы из-за того, что не видел указа. Мы тут со всеми силовиками и добровольцами проведением спецоперации занимаемся днем и ночью. Можно же было как-то подбодрить или как-то поделикатнее прокомментировать, а не это ваше "не видел указа". Зато трус, сбежавший в момент нестабильности якобы в отпуск и вернувшийся обратно в момент спокойствия на политической сцене якобы из отпуска, - настоящий патриот.

Странное все-таки мышление ныне. Героев не могут называть героями, генералов не называют генералами, малодушных беглецов нарекают патриотами и даже большими. Шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая. Надо с этим что-то делать...»

Дмитрий Песков ответил Кадырову, что считается патриотизмом:

"Соревнования в том, кто больше является патриотом, вряд ли нужны, тем более в такой момент, когда мы все должны быть объединены, что собственно и происходит, вокруг нашей страны, вокруг нашего президента в таких сложных условиях, с которыми мы сейчас сталкиваемся".

"Патриотизм - это любовь к своей родине, готовность на любые жертвы для своей страны, когда это требуется. Вот это и есть патриотизм. И все, что в этом понимании укладывается - все это и является патриотизмом", - заявил пресс-секретарь президента».

Действительно, прав Песков: не нужно соревноваться в патриотизме, нужно Родину любить, объединяться вокруг президента. Только вот непонятно, в чем патриотизм Урганта. В том, что он вернулся на свою родину? Или в оценке по-хитрому была ирония сокрыта? Вот Анна Нетребко тоже вернулась и что – тоже патриотка? Очень хотелось зауважать талантливую певицу, но, увы, открестилась от Донбасса, от спецоперации, от Путина. Бог ей судья, конечно, но время сейчас такое, что на двух стульях не усидеть – так или иначе каждому выбирать придется.