Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади

Сегодня ночью, третьего мая, киевский режим предпринял попытка нанести удар двумя беспилотными летательными аппаратами по Кремлю. Никто не пострадал. БПЛА выведены из строя, сообщила пресс-служба президента. Этот инцидент не отменит планы по проведению девятого мая Парада Победы на Красной площади.

«Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации», - говорится в официальном сообщении.

В результате своевременных действий военных и спецслужб (с применением систем радиолокационной борьбы) дроны были выведены из строя.

От упавших на территорию Кремля осколков никто не пострадал, материального ущерба не нанесено. Инцидент не повлиял на график работы главы государства.

Кремль расценил эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы.

«Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Владимира Путина не было в Кремле на момент попытки проведения теракта. Он работал в Ново-Огарево.

Парад Победы на Красной площади в Москве девятого мая состоится, планы не изменились, добавил Песков. Не откорректирован и график работы главы государства.