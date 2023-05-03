03.05.2023
Челябинских ветеранов поздравят с Днем Победы на дому
03.05.2023
Житель Миасса задержан за ложное сообщение об угрозе жилому дому
03.05.2023
Юные челябинцы стали победителями международного турнира по инклюзивному чирлидингу
03.05.2023
В Челябинске скоро откроется удивительный «дом» мотоциклов
03.05.2023
Солисты челябинской оперы пополнят свой репертуар новыми партиями
03.05.2023
На Комсомольском проспекте Челябинска высаживают липы
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
В центре Челябинска четвертого мая перекроют движение на время репетиции Парада Победы
24.04.2023
Площадь Революции Челябинска вечерами будет закрыта для пешеходов
22.04.2023
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
19.04.2023
В Челябинске ограничат передвижение пешеходов из-за репетиции парада Победы
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023