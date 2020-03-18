Памяти товарища - Валерия Иванова

Заполночь. Сна нет. Знаю, что сейчас не спят или спят, забывшись в тяжелом полусне, дорогие и близкие мне люди. Уход из жизни родного человека это Потеря, Пустота, Пустыня. И как жить дальше? Без него? Как жить? Наступает утро и ты встаешь, идешь варить кофе, завтракаешь, потому что нужны силы, потому что надо делать все , что полагается в этот скорбный час. Главное ничего не забыть. Ты сосредоточен только на сиюминутных делах, встречах, звонках с соболезнованиями. Я знаю... Вчера ушел из жизни человек, который был рядом 22 года. Коллега, старший товарищ, главный редактор информационно-аналитического независимого агентства "Урал-пресс-информ" Валерий Георгиевич Иванов. Еще не прошло 24 часов, а это уже вчера. Глыба, которую, казалось, не свалить, не расколоть невозможно, хотя его Путь был так сложен и тернист. Просто Он стоял, как Утес, Исполин и все бури и жизненные вихри разбивались об него, как мелкие осколки. И вот Его нет, но остались вспышки воспоминаний яркие и резкие каким Он и был.

Утро, в агентстве никого нет, еще рано. Ставлю чайник, Георгиевич, всегда по утрам пьет кофе. Заходит: - Спасибо, Неля. Пойдем покажу фотографии. Смотрим. Что-то нравится, что-то нет, а есть такие снимки, что просто душа, как птенец, трепещет от счастья. -Как, как можно так снимать? Георгиевич, ты... Или открываю электронку отправитель formi (если не путаю) Хор Сретинского монастыря, Би Би Кинг и Эрик Клэптон, Гари Мур, джазовый оркестр Игоря Бутмана... Нашла снимки в своем архиве, их ничтожно мало, где Он смеющийся, серьезный увлеченный. Обычно снимает Он. Снимает много, взахлеб и, как срез многолетнего дуба, бесконечные кадры жизни. Зашла на сайт Урал-пресса, нашла фотоальбомы на 49 страницах Интернет пространства, вдумайтесь - 49 страниц. Это километры исхоженных дорог, десятки тысяч встреч, мгновений. Стук Его сердца, Его дыхание, Его бесконечная любовь к близким, к городу, ставшему родным, людям и природе. Это такой бесценный архив человеческой жизни. Обязательно посмотрите, только не торопитесь, потихоньку, каждый день по чуть-чуть, потому что сразу и все - это опасно для жизни, потому что трудно и невозможно принять в себя столько Любви и бесконечной Нежности и Покаяния. Или все-таки возможно? Прости, Валера, что не смогу проводить тебя в последний путь, но Ты же знаешь, мы обязательно встретимся еще когда-нибудь...



" Еще одна погасшая звезда,

И чье-то сердце перестало биться.

Сгорает, исчезая в никуда,

Последний вздох… Секунда, чтоб проститься.

А ведь казалось, жить еще да жить,

Но все судьба по-своему решила,

И миру, чтоб об этом сообщить,

Она звезду на небе погасила.

А сумрак ночи поглотил печаль,

И лишь слезинка по лицу скатилась.

Грустит луна, ей нестерпимо жаль

Звезду, что в темной бездне растворилась…"