В челябинском музее для Чебурашки нашлось бы место

Сейчас много пишется о рекордном числе зрителей нового фильма «Чебурашка».

Причины для этого могут быть разные – в том числе, что российские кинотеатры лишились голливудской продукции. Еще одно объяснение рекорда: фильм рассчитан для детей, а дети одни без родителей в кинотеатр не пойдут, значит, количество проданных билетов будет увеличиваться.

Но сам факт не может не радовать – российский зритель пошел в кинотеатры на отечественное кино.

Этот фильм не видел, поэтому ничего о нем сказать не могу. Но стоит отметить вот что: челябинские зрители «нового» Чебурашки должны знать, как их родной город оказался связан с рождением этого любимого персонажа.

В годы Великой Отечественной войны среди эвакуированных из Ленинграда был молодой Леонид Шварцман. Он работал на военном заводе, выпускавшем танки – так его личная история жизни совпала с историей Танкограда.

Можно предположить, что работа в тылу спасла молодому человеку – будущему патриарху советской мультипликации - жизнь. Еще один важный «шаг» - после Победы над фашистской Германией молодого рабочего отпустили с завода в Москву для поступления во ВГИК. Сразу после войны уволиться с завода было не просто, рабочих не хватало.

В Москве началась новая жизнь Леонида Шварцмана. Он стал автором таких мультфильмов – «Варежка», «Аленький цветочек», Котенок по имени Гав». И конечно – про Чебурашку.

Именно Шварцман придумал его внешность, которая полюбилась уже нескольким поколениям детей нашей страны.

Писатель, сын знаменитого детского писателя Виктора Драгунского – Денис Драгунский заметил как-то, что Чебурашку и Крокодилу Гену любят, прежде всего, как героев знаменитых мультфильмов. «Любят (в отличие от стихов, скажем Маршака или Остера) — не как «слова», а как визуальные образы. Да, именно как визуальные образы. Как кукол. Как картинки», считает он.

А здесь заслуга именно Леонида Шварцмана.

«Не случайно в своей книге про Танкоград «По городу, которого нет на карте» ты пишешь и про Шварцмана и про его Чебурашку», - напомнила мне директор Музея ЧТЗ Надежда Дида.

Надежда Артемьевна посетовала, что в музее нет каких-то экспонатов, напоминающих о Леониде Шварцмане в годы Великой Отечественной войны.

Сообщила, что если кто-то из челябинцев захочет поделиться игрушечным Чебурашкой с музеем, то для него в нем найдется место.

Наверное, и памятник Чебурашке с соответствующим пояснением мог бы появиться в каком-нибудь из парков Челябинска.

Леонид Шварцман родился в 1920 году, ушел из жизни в 2022 году.

Его имя относят к классикам советской анимации. Он Народный художник Российской Федерации, лауреат Премии Президента Российской Федерации. В Челябинске стал лауреатом премии «Светлое прошлое».