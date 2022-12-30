«Челябинские колхозники» вышли с завода в Новый год

Передача танковой колонны «Челябинские колхозники» в Красную Армию состоялась 31 декабря 1942 года.

О вкладе тружеников Танкограда в победу советского народа в Сталинградской битве на Мамаевом кургане напоминает памятник Т-34 «Челябинский колхозник», установленный там в 1944 году.

Осенью 1942-го года сталинградская группировка противника была остановлена, но для её разгрома потребовались огромные танковые резервы.

Седьмого ноября коллектив колхоза «Красный доброволец» Тамбовской области решил собрать средства на танковую колонну. В итоге в течение двух недель на колонну «Тамбовский колхозник» было собрано 40 миллионов рублей. Вскоре боевая техника была поставлена в войска.

По этому примеру с почином создать танковую колонну «Челябинские колхозники» выступили жители Еткульского и других районов Челябинской области. 12 декабря Челябинский обком ВКП(б) одобрил инициативу и поручил открыть счёт в государственном банке.

К 31 декабря по всей территории области было собрано 74,15 миллиона рублей. Самый большой личный вклад внёс председатель колхоза «Красный партизан» Верхнеуральского района А.А. Захаров – 121,5 тысячи рублей.

Жители колхоза «Марксист» Аргаяшского района передали 304 тысячи рублей. Средства вносили не только колхозники, но и жители городов.

В Челябинске было собрано 9,17 миллиона рублей, в Магнитогорске – 4,20 миллиона (большая часть пожертвований поступила от рабочих ММК и треста «Магнитострой»).

Все, кто внёс более 30 тысяч рублей, получили личную благодарность от И.В. Сталина.

Инициативная группа по созданию танковой колонны «Челябинские колхозники» направила письмо директору Челябинского Кировского завода Алексею Адамовичу Горегляду с просьбой с 20 декабря приступить к исполнению заказа: «Пусть на каждом танке, который с этого дня выйдет за ворота вашего завода в течение декабря, будет надпись “Челябинские колхозники”.

Так, танковая колонна должна была стать общим новогодним подарком «родной и любимой Красной Армии».

Вечером 20 декабря в цехах Кировского завода рабочие завода взяли обязательство изготовить в течение декады дополнительную боевую технику.

И уже через 10 дней танки были собраны.

Передача первой партии танков состоялась 31 декабря 1942 года. В 8 часов вечера после окончания первой смены на территории Кировского завода состоялся митинг рабочих завода и представителей колхозников Челябинской области по случаю передачи колонны танков «Челябинские колхозники» в воинскую часть.

В начале 1943 года танки «Челябинские колхозники» принимали участие в боевых операциях под Ленинградом, южнее Ладожского озера. Танки «Челябинские колхозники» также получила 121-я танковая бригада Донского фронта.

В ходе операции «Кольцо» армию Паулюса удалось рассечь и принудить к капитуляции. 121-я танковая бригада наступала с запада в направлении Сталинграда. 26 января 1943 года танк Т-34 № 18 колонны «Челябинские колхозники» возле Мамаева кургана встретился с бойцами 62-й армии генерала В.И. Чуйкова, много месяцев оборонявших Сталинград.

В память об этом событии в 1944-ом году танк «Челябинские колхозники» был установлен на Мамаевом кургане и стал одним из самых первых памятников обороны Сталинградского сражения.

Спустя много лет, это событие на челябинском заводе вошло в две совершенно разные книги о Челябинске – «Новогодние тетради» и «По городу, которого нет на карте». Последняя о Танкограде в историях и лицах. А «тетради» - о вкладе челябинцев в Новый год.