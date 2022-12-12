Памятники Льва Головницкого и…печеная картошка

В декабре у легендарного челябинского скульптора Льва Головницкого день рождения. Его работы – знаковые для Челябинска: памятник Ленину на площади Революции, «Орленок», памятник добровольцам- танкистам…

Памятники и память – однокоренные слова. Надо помнить об этом, не забывать.

В очередной раз вспомнил о творениях Головницкого в тот момент, когда на улицах города то и дело стали появляться скульптурные фигуры странного идейного содержания. К примеру, небезызвестный «Венер», будто бы символизирующий рабочий класс Урала, только вот почему-то у него нет рук, а вместо головы – болт.

Вспоминаются творения Головницкого и сейчас, когда на Украине рушат памятники Ленину и героям советских времен, героям Великой Отечественной войны. Собственную память, память народа уничтожают.

Скульптор Лев Головницкий, оставивший свой яркий след в Челябинске и Магнитогорске, родился в Кургане 10 декабря 1929 года. О нем, о его деятельности в Челябинске рассказывает стенд «Они создавали Челябинскую область», развернутый на челябинской Кировке. И похоронен он в Челябинске, хотя последние годы его жизни прошли в Екатеринбурге.

Устоял его Ленин на площади Революции. «Памятник хорошо смотрится оттуда, откуда надо», – как-то заметил скульптор, намекая на окна обкома партии, в этом здании сейчас Законодательное Собрание области.

Устоял «Орленок» – памятник героям-комсомольцам гражданской войны. Наталья Кончаловская, жена Сергея Михалкова, писала как-то, побывав в Челябинске, в главной газете тех лет – «Правде», что если этот молодой скульптор ничего больше не создаст, и тогда все равно он останется в истории советского монументального искусства.

Книга Николая Островского «Как закалялась сталь» стала в детстве Льва Головницкого особой, впрочем, как и для многих его сверстников. Старший его брат – Юрий в 1943 году ушел на фронт и погиб в боях на Курской дуге.

Память и образ старшего брата жили в сердце молодого художника и были увековечены им в его работах.

В Саратовском художественном училище темой дипломной работы Головницкий избрал образ Николая Островского. Потом был скульптурный образ «Павки Корчагина». Прототипом для скульптуры послужил его старший брат.

Так появился «Орленок». На Алом поле в Челябинске он был установлен в 1958 году. И уже больше 60 лет стоит на скале-пьедестале подросток в папахе красноармейца, шинели до пят и башмаках с чужой ноги. Он замер в последнюю минуту своей жизни, непокоренный.

С памятниками, поставленными и оставленными нам Львом Головницким, челябинцы встречаются и в будни, и в главные праздники страны.

На улице Кирова 9 мая 1943 года состоялись проводы челябинских добровольцев-танкистов на фронт. Через 30 лет на этом месте в память о земляках-добровольцах, был воздвигнут монумент.

Рабочий стоит на башне танка, он еще не снял заводскую спецовку и не одет как танкист, лишь шлем на голове. Своим видом, поднятой рукой он призывает к бою, к уничтожению врага.

В девяностые годы челябинский фотограф и коллекционер миниатюрных книг Владимир Белковский сделал серию рукотворных миниатюрных книжек «Душа и тело». В ней было девять книжек. Каждая легко умещалась на ладони. Была в этой серии и книжка «Век» - о Народном художнике России Льве Головницком. В год своего ухода ему исполнилось бы 65 лет.

«Головницкий был еще в комсомольском возрасте. – читаем в книжке «Век», - когда установили на постамент его «Орленка», отлитого из бронзы. А затем один за другим появились на площадях Челябинска, Магнитогорска работы скульптора – «Добровольцам-танкистам», «Память», «Первая палатка», «Тыл и фронт».

Его при жизни не обошли высокие государственные награды и звания, которых мог удостоиться художник, находящийся на виду у власти: народный, академик, лауреат, депутат.

Таким он был на виду у публики, таким его знали.

«Но он был, прежде всего, художником от Бога, - пишет автор книжки «Век». - Чувствовал свое предназначение на этой Земле, где должны царствовать красота и гармония, добро и согласие, любовь. Но властвующая система, понимая силу таланта художника, втягивала его туда, где главенствовали другие понятия – борьба, ненависть к врагам, которых совсем недавно у нас их было ой как много».

Памятники и монументы Головницкого хорошо известны челябинцам и магнитогорцам. Помню, как в детстве с отцом, фотографом Владимиром Белковским, заходили в мастерскую к скульптору. Она находилась в небольшом здании на углу улиц Коммуны и Кирова, сейчас на этом месте стоит дом, где находится «Альфа-банк». А в нескольких десятках шагов стоит монумент «Добровольцам-танкистам» Льва Головницкого.

Как-то в детские годы вместе с братом и родителями отмечали у Головницких Новый год. Этот момент в жизни запомнился тем, что там попробовали «картошку по-головницки», а еще скульптор подарил гостям значки, на которых были его памятники. Значки эти до сих пор хранятся у нас дома, а кулинарным секретом той картошки тоже пользовались не раз.

Картошка хорошо моется, не чистится, разрезается вдоль и кожурой кладется на противень. Запекается в духовке, срезанная сторона становится коричневой и поднимается. Появляется вкусный аромат. Готовую картошку можно надрезать ножом и туда положить кусочек сливочного масла. Такова она, картошка «по-головницки».

В Челябинске «не устоял» только один монумент Головницкого – «Первостроитель» у реки Миасс. На «его» месте «сидит» сейчас другой памятник – Сергею Прокофьеву.

Недавно директор музея ЧТЗ Надежда Артемьевна Дида рассказала мне: «Первая встреча с Головницким произошла накануне тридцатилетия Победы в Великой Отечественной войне. Мы, комсомольские активисты города пришли в мастерскую скульптора. Тогда он работал над монументом «Добровольцам-танкистам». Запомнились на всю жизнь его слова о том, что рабочий фартук на танкисте – важная деталь образа. Он еще рабочий, но, чтобы стать воином, ему нужно только снять заводской фартук. И еще тогда Лев Николаевич сказал нам, что «добровольцы-танкисты» – это поколение продолжателей «орлят». Так сам художник расценивал связь своих двух памятников – «Орленка» и памятника танкистам.

Когда я работала завотделом культуры города, то видела по долгу службы проект набережной реки Миасс, где был установлен памятник «Первостроитель». По замыслу Головницкого, на набережной, от дворца спорта до филармонии, должны были «встать» несколько скульптурных фигур, символизирующих представителей основных профессий Урала, создавших его силу и славу. Установить же «Первосторителя» спешили к юбилею города, с отливкой были проблемы и скульптора убедили установить монумент в гипсе.

Как известно, в таком виде он долго не устоял и его убрали».

В Челябинске есть улица скульптора Головницкого. На проспекте имени Ленина на доме, где он жил, есть памятная доска.

Не так давно меня попросили прислать фотографии Головницкого, сделанные моим отцом, в Екатеринбург и Красноярск для изданий, в которых будет рассказано и об уральском скульпторе.