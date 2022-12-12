Памятники Льва Головницкого и…печеная картошка

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Москва
Нагайбакский район
Озерск
Пластовский район
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Транспорт
корона
Метро в Челябинске
Дороги
Экология
Челябинск минирование
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Транспорт
корона
Метро в Челябинске
Дороги
Экология
Челябинск минирование
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск сегодня утром, 12 декабря, проводил в дальнюю дорогу своих самоотверженных земл
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
12.12.2022

Колонну из шести «ГАЗелей» возглавляет бронированная «Нива»

К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области в тестовом режиме запущен в работу специальный сервис для жителей многоквар
12.12.2022

Жителей Челябинской области пригласили протестировать новый сервис «Дом.Госуслуги»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2023 году медицинские работники продолжат получать специальные выплаты за выявленные онкологиче
12.12.2022

В 2023 году медики продолжат получать выплаты за выявленные у пациентов онкозаболевания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области утвердили порядок предоставления денежной компенсации затрат на платное обу
12.12.2022

В Челябинской области утвердили порядок компенсации платы за обучение детей мобилизованных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В понедельник, 12 декабря, в Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска будет принесена час
12.12.2022

Сегодня в кафедральный собор Челябинска доставят святыню
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.12.2022

Главный южноуральский полицейский уехал на Кавказ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.12.2022

В Челябинске открылись елочные базары

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.12.2022

За плохую уборку снега подрядчики оштрафованы на миллион рублей в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.12.2022

Назначен замруководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.12.2022

В Челябинской области снижается смертность от ковида, но растет заболеваемость
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.12.2022

Единый аппарат трех омбудсменов в Челябинской области возглавила Евгения Шангина
история города Челябинска
памятник
Крупным планом
12.12.2022 13:52
Фото: Владимир Белковский

Памятники Льва Головницкого и…печеная картошка

В декабре у легендарного челябинского скульптора Льва Головницкого день рождения. Его работы – знаковые для Челябинска: памятник Ленину на площади Революции, «Орленок», памятник добровольцам- танкистам…

Памятники и память – однокоренные слова. Надо помнить об этом, не забывать.

В очередной раз вспомнил о творениях Головницкого в тот момент, когда на улицах города то и дело стали появляться скульптурные фигуры странного идейного содержания. К примеру, небезызвестный «Венер», будто бы символизирующий рабочий класс Урала, только вот почему-то у него нет рук, а вместо головы – болт.

Вспоминаются творения Головницкого и сейчас, когда на Украине рушат памятники Ленину и героям советских времен, героям Великой Отечественной войны. Собственную память, память народа уничтожают.

Скульптор Лев Головницкий, оставивший свой яркий след в Челябинске и Магнитогорске, родился в Кургане 10 декабря 1929 года. О нем, о его деятельности в Челябинске рассказывает стенд «Они создавали Челябинскую область», развернутый на челябинской Кировке. И похоронен он в Челябинске, хотя последние годы его жизни прошли в Екатеринбурге.

Устоял его Ленин на площади Революции. «Памятник хорошо смотрится оттуда, откуда надо», – как-то заметил скульптор, намекая на окна обкома партии, в этом здании сейчас Законодательное Собрание области.

Устоял «Орленок» – памятник героям-комсомольцам гражданской войны. Наталья Кончаловская, жена Сергея Михалкова, писала как-то, побывав в Челябинске, в главной газете тех лет – «Правде», что если этот молодой скульптор ничего больше не создаст, и тогда все равно он останется в истории советского монументального искусства.

Книга Николая Островского «Как закалялась сталь» стала в детстве Льва Головницкого особой, впрочем, как и для многих его сверстников. Старший его брат – Юрий в 1943 году ушел на фронт и погиб в боях на Курской дуге.

Память и образ старшего брата жили в сердце молодого художника и были увековечены им в его работах. 
В Саратовском художественном училище темой дипломной работы Головницкий избрал образ Николая Островского. Потом был скульптурный образ «Павки Корчагина». Прототипом для скульптуры послужил его старший брат.

Так появился «Орленок». На Алом поле в Челябинске он был установлен в 1958 году. И уже больше 60 лет стоит на скале-пьедестале подросток в папахе красноармейца, шинели до пят и башмаках с чужой ноги.  Он замер в последнюю минуту своей жизни, непокоренный.

С памятниками, поставленными и оставленными нам Львом Головницким, челябинцы встречаются и в будни, и в главные праздники страны.

На улице Кирова 9 мая 1943 года  состоялись проводы челябинских добровольцев-танкистов на фронт. Через 30 лет на этом месте в память о земляках-добровольцах, был воздвигнут монумент.

Рабочий стоит на башне танка, он еще не снял заводскую спецовку и не одет как танкист, лишь шлем на голове. Своим видом, поднятой рукой он призывает к бою, к уничтожению врага.

В девяностые годы челябинский фотограф и коллекционер миниатюрных книг Владимир Белковский сделал серию рукотворных миниатюрных книжек «Душа и тело». В ней было девять книжек. Каждая легко умещалась на ладони. Была в этой серии и книжка «Век» - о Народном художнике России Льве Головницком. В год своего ухода ему исполнилось бы 65 лет.

«Головницкий был еще в комсомольском возрасте. – читаем в книжке «Век», - когда установили на постамент его «Орленка», отлитого из бронзы. А затем один за другим появились на площадях Челябинска, Магнитогорска работы скульптора – «Добровольцам-танкистам», «Память», «Первая палатка», «Тыл и фронт».

Его при жизни не обошли высокие государственные награды и звания, которых мог удостоиться художник, находящийся на виду у власти: народный, академик, лауреат, депутат.

Таким он был на виду у публики, таким его знали.

«Но он был, прежде всего, художником от Бога, - пишет автор книжки «Век». - Чувствовал свое предназначение на этой Земле, где должны  царствовать красота и гармония, добро и согласие, любовь. Но властвующая система, понимая силу таланта художника, втягивала его туда, где главенствовали другие понятия – борьба, ненависть к врагам, которых совсем недавно у нас их было ой как много».

Памятники и монументы Головницкого хорошо известны челябинцам и магнитогорцам. Помню, как в детстве с отцом, фотографом Владимиром Белковским,  заходили в мастерскую к скульптору. Она находилась в небольшом здании на углу улиц Коммуны и Кирова, сейчас на этом месте стоит дом, где находится «Альфа-банк». А в нескольких десятках шагов стоит монумент «Добровольцам-танкистам» Льва Головницкого.

Как-то в детские годы вместе с братом и родителями отмечали у Головницких Новый год. Этот момент в жизни запомнился тем, что там попробовали «картошку по-головницки», а еще скульптор подарил гостям значки, на которых были его памятники. Значки эти до сих пор хранятся у нас дома, а кулинарным секретом той картошки тоже пользовались не раз.

Картошка хорошо моется, не чистится, разрезается вдоль и кожурой кладется на противень. Запекается в духовке, срезанная сторона становится коричневой и поднимается. Появляется вкусный аромат. Готовую картошку можно надрезать ножом и туда положить кусочек сливочного масла. Такова она, картошка «по-головницки».

В Челябинске «не устоял» только один монумент Головницкого – «Первостроитель» у реки Миасс. На «его» месте «сидит» сейчас другой памятник – Сергею Прокофьеву.

Недавно директор музея ЧТЗ Надежда Артемьевна Дида рассказала мне: «Первая встреча с Головницким произошла накануне тридцатилетия Победы в Великой Отечественной войне. Мы, комсомольские активисты города пришли в мастерскую скульптора. Тогда он работал над монументом «Добровольцам-танкистам». Запомнились на всю жизнь его слова о том, что рабочий фартук на танкисте – важная деталь образа. Он еще рабочий, но, чтобы стать воином, ему нужно только снять заводской фартук. И еще тогда Лев Николаевич сказал нам, что «добровольцы-танкисты» – это поколение продолжателей «орлят». Так сам художник расценивал связь своих двух памятников – «Орленка» и памятника танкистам.

Когда я работала завотделом культуры города, то видела по долгу службы проект набережной реки Миасс, где был установлен памятник «Первостроитель». По замыслу Головницкого, на набережной, от дворца спорта до филармонии, должны были «встать» несколько скульптурных фигур, символизирующих представителей основных профессий Урала, создавших его силу и славу. Установить же «Первосторителя» спешили к юбилею города, с отливкой были проблемы и скульптора убедили установить монумент в гипсе.

Как известно, в таком виде он долго не устоял и его убрали».

В Челябинске есть улица скульптора Головницкого. На проспекте имени Ленина на доме, где он жил, есть памятная доска.

Не так давно меня попросили прислать фотографии Головницкого, сделанные моим отцом, в Екатеринбург и Красноярск для изданий, в которых будет рассказано и об уральском скульпторе.

Автор: Сергей Белковский
история города Челябинска
памятник
Новости по тегу: история города Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.01.2017

В центре Челябинска появятся новые адресные таблички с двойным названием улиц
Возможно, вас заинтересует
Консультация юриста
Читать сюжет
Задать вопрос
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухо
Общество

«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса

10.12.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 9 декабря, Детская студия Государственного ансамбля танца «Урал» выступит на одной из са
Культура

Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве

09.12.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область вошла в топ-10 регионов
Федерация

Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"

09.12.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский АНГЕЛ
Общество
Спецоперация на Украине

Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года

08.12.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, седьмого декабря, Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения в отн
Происшествия

Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО

07.12.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области (и всей России) теперь могут писать письма своим близким, участвующим
Общество
Спецоперация на Украине

Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую

06.12.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск сегодня утром, 12 декабря, проводил в дальнюю дорогу своих самоотверженных земл
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
12.12.2022

Колонну из шести «ГАЗелей» возглавляет бронированная «Нива»

К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области в тестовом режиме запущен в работу специальный сервис для жителей многоквар
12.12.2022

Жителей Челябинской области пригласили протестировать новый сервис «Дом.Госуслуги»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2023 году медицинские работники продолжат получать специальные выплаты за выявленные онкологиче
12.12.2022

В 2023 году медики продолжат получать выплаты за выявленные у пациентов онкозаболевания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области утвердили порядок предоставления денежной компенсации затрат на платное обу
12.12.2022

В Челябинской области утвердили порядок компенсации платы за обучение детей мобилизованных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В понедельник, 12 декабря, в Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска будет принесена час
12.12.2022

Сегодня в кафедральный собор Челябинска доставят святыню
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

12.12.2022 14:30

К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала

12.12.2022 14:28

Жителей Челябинской области пригласили протестировать новый сервис «Дом.Госуслуги»

12.12.2022 14:18

В 2023 году медики продолжат получать выплаты за выявленные у пациентов онкозаболевания

12.12.2022 13:52

Памятники Льва Головницкого и…печеная картошка

12.12.2022 13:37

В Челябинской области утвердили порядок компенсации платы за обучение детей мобилизованных

12.12.2022 13:19

В ГК «Солнечная долина» дети из Донбасса встали на лыжи и сноуборды

12.12.2022 12:16

Главный южноуральский полицейский уехал на Кавказ

12.12.2022 11:47

В Челябинске открылись елочные базары

12.12.2022 11:43

За плохую уборку снега подрядчики оштрафованы на миллион рублей в Челябинске

12.12.2022 11:38

Сегодня в кафедральный собор Челябинска доставят святыню

12.12.2022 11:24

ММК привлек к инвентаризации своих запасов беспилотники

12.12.2022 10:50

Назначен замруководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области

12.12.2022 10:40

Нацпарки Таганай и Зигальца повысят плату за посещение

12.12.2022 10:17

«Единая Россия» совместно с Минпросвещения провели первый Всероссийский форум «Школа Героя»

12.12.2022 09:49

В Челябинской области снижается смертность от ковида, но растет заболеваемость

12.12.2022 09:31

Единый аппарат трех омбудсменов в Челябинской области возглавила Евгения Шангина

12.12.2022 00:23

В Челябинске состоится православная книжная выставка-форум «Радость Слова»

11.12.2022 22:57

Обязанности замминистра строительства Челябинской области возложены на Елену Кузнецову

11.12.2022 21:32

В северной половине Челябинской области в понедельник прогнозируют снегопады

11.12.2022 21:24

Анонсы событий и мероприятий на 12 декабря (18+)

11.12.2022 20:34

Президент КХЛ: В Челябинске созданы все условия для начинающих спортсменов

11.12.2022 20:18

Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса

11.12.2022 19:42

В Челябинске хозяева звездного хоккейного уикенда уступили гостям

11.12.2022 19:19

В ДТП пострадали апельсины: под Чебаркулем перевернулся "Камаз" с фруктами 

11.12.2022 15:34

На следующей неделе - мощный звездопад из созвездия Близнецы и начало потока Урсиды

11.12.2022 15:02

С 11 декабря введен новый график движения электричек

11.12.2022 13:59

Отец Игорь: Очень правильно встречаться и делиться своими дарованиями и талантами

11.12.2022 12:48

Южноуральцев приглашают проголосовать за новогодние открытки земляков

11.12.2022 12:10

Коронавирус в Челябинской области не сдает позиции

10.12.2022 18:07

Челябинск встретил звезд КХЛ: делимся впечатлениями

10.12.2022 13:15

Всех на пельмени зовет челябинский минсельхоз

10.12.2022 12:16

«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса

10.12.2022 11:45

Фотопроект "Жена героя" нашел много последователей в Челябинской области

10.12.2022 09:22

Молоко за вредность

10.12.2022 09:06

"Ребята обнимали и обнимали": школьники Ясиноватой покатались по горнолыжным трассам в Челябинской области

10.12.2022 01:28

Школьники в Челябинске узнают о традициях празднования Нового года, появившихся по указу Петра I

10.12.2022 00:51

В субботу в Челябинске состоится Рождественский фестиваль воскресных школ

10.12.2022 00:03

В Магнитогорске повысили степень опасности НМУ

09.12.2022 23:32

В выходные в Челябинской области – местами небольшой снег

09.12.2022 20:25

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

09.12.2022 19:24

Роспотребнадзор: Важно предотвратить встречу двух вирусов в организме человека

09.12.2022 18:37

Сотрудникам мэрии и УК предложили поселиться в аварийном общежитии на Мира

09.12.2022 18:01

Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве

09.12.2022 17:59

Челябинск отмечает День Героев Отечества

09.12.2022 17:40

«Единая Россия» открыла отделение партии в Херсонской области

09.12.2022 17:31

Знамя госкомитета обороны СССР передано на вечное хранение Историческому музею

09.12.2022 16:35

Потоп в Копейске случился из-за ночного порыва трубопровода

09.12.2022 16:31

С борта самолета в руки полицейских попал в Челябинске подросток-беглец

09.12.2022 16:11

Герои Отечества – гордость УФСБ России по Челябинской области

09.12.2022 15:59

Представитель «Боевого братства» провел урок мужества для школьников Челябинска

09.12.2022 15:47

Челябинская область стоит на пороге эпидемии гриппа

09.12.2022 15:42

Половина коррупционных преступлений в Челябинской области - взятки

09.12.2022 15:23

В центре Копейска случился «вселенский потоп»

09.12.2022 13:56

В Челябинске прошел форум участников I всероссийской игры «Русский мир»

09.12.2022 13:42

В Челябинской области снижается естественная убыль населения

09.12.2022 13:36

Школьные музеи Челябинска покажут свои богатства широкой публике

09.12.2022 13:30

Челябинцам предлагают выбрать инициативные проекты нового года

09.12.2022 12:58

Александр Сильвестров: Стремиться дальше и больше нужно всегда

09.12.2022 12:52

ВТБ увеличил максимальный размер ипотеки по паспорту в 1,5 раза

09.12.2022 12:48

Налоговая служба организует 15 декабря День открытых дверей

09.12.2022 12:35

ДЕТСКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ: НЮАНСЫ

09.12.2022 12:34

Уголовное дело заведено на жительницу Катав-Ивановска, бросившую младенца на бетонный пол

09.12.2022 12:18

В Челябинской области пройдут «Дни Белорусского кино»

09.12.2022 12:10

Главой Карабаша избран Станислав Афанасенко

09.12.2022 11:36

По факту нарушения прав жильцов общежития на Мира возбуждено уголовное дело

09.12.2022 11:25

На Южном Урале средняя сумма вклада на ребенка превысила 150 тысяч рублей

09.12.2022 11:20

В Коркино два класса закрыли на карантин по ОРВИ

09.12.2022 11:20

В Волновахе на стройплощадках висят плакаты «Челябинская область» и «Магнитогорск»

09.12.2022 10:35

В Челябинске построят храм Иерусалимской Божией Матери

09.12.2022 10:24

В Челябинской драме зайцы проспали Новый год

09.12.2022 10:21

На волшебном балу Златоуста побывает «Морозко»

09.12.2022 09:57

Текслер призвал в этом году праздновать Новый год сдержанно, но в полном объеме для детей

09.12.2022 09:19

Разработки ММК удостоены «золота» международной выставки изобретений в Гонконге

09.12.2022 07:19

Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"

08.12.2022 21:16

В 12 школах Копейска отдельные классы переведены на дистант

08.12.2022 20:50

В трех городах Челябинской области продлен режим «черного неба»

08.12.2022 20:41

В пятницу в Челябинской области – ночной мороз и без осадков

08.12.2022 20:26

Анонсы событий и мероприятий на девятое декабря (18+)

08.12.2022 19:34

Спикер городского Собрания депутатов Магнитогорска провел экскурсию для школьников

08.12.2022 19:25

Федеральные трассы в Челябинской области стали более безопасными

08.12.2022 18:09

В Челябинской области организуют центр реабилитации и трудоустройства для участников СВО

08.12.2022 17:36

Житель Каслинского района запер ребенка в багажнике после просьбы подвезти до дома

08.12.2022 17:13

Минимущества Челябинской области возглавил 34-летний уроженец Москвы Эльдар Белоусов

08.12.2022 16:57

Конкурс «ZOV». Письмо Даши солдату

08.12.2022 16:35

В Челябинской области с начала года сыграно почти 24 тысячи свадеб

08.12.2022 16:26

Матч звезд КХЛ в Челябинске откроет шоу с участием Клавы Коки и Анет Сай

08.12.2022 16:11

В Магнитогорске в 17-ый раз определят лучших журналистов

08.12.2022 16:09

Камерный театр Челябинска первым начнет новогоднюю кампанию премьерой сказки

08.12.2022 16:05

Теплые вещи мобилизованным землякам отправили профсоюзы Челябинской области

08.12.2022 15:36

Жители Челябинска и Кургана смогут стать клиентами ВТБ без визита в офис

08.12.2022 15:18

В Челябинской области подорожали четыре социально значимых продукта

08.12.2022 15:07

Жители поселка АМЗ штурмуют единственную маршрутку, чтобы доехать до железнодорожного вокзала

08.12.2022 14:18

Скоков: Нужны передвижные лаборатории для выявления пьяных водителей

08.12.2022 14:08

Лучшие хоккеисты рассказали челябинцам о Фонбет Неделе Звезд Хоккея 2022

08.12.2022 14:06

ВТБ и ВЦИОМ: 70% жителей российских городов-миллионников готовы взять ипотеку для покупки первого жилья

08.12.2022 13:55

Горнозаводские города Челябинской области отправили помощь в зону СВО

08.12.2022 13:41

Зоосад в челябинских «Горках» получил лицензию на работу с животными

08.12.2022 13:37

Любовь к интернету особенно сильна у жителей Верхнего Уфалея и Юрюзани

08.12.2022 13:34

В Челябинской области заблокированы сотни сайтов для борьбы с наркотрафиком

08.12.2022 13:03

Более половины опрошенных выбирают удаленный формат работы – исследование билайн