Виктор Оганесян: Если мы не очеловечим систему образования, не защитим ученика, учителя, школу, у нас не будет будущего

Директор севастопольской гимназии №1 им. А. С. Пушкина, Заслуженный учитель города Севастополя Виктор Оганесян обратился с открытым письмом к министру просвещения РФ Сергею Кравцову. В преддверии нового учебного года он поднял в своем письме темы, которые волнуют, не побоимся преувеличения, всех педагогов страны. Не можем пройти мимо и перепечатываем письмо полностью, первоисточник – портал e4.new

Уважаемый Сергей Сергеевич!

Начну с главного: некоторые решения Министерства образования уже давно раздражают и родителей, и учителей, и директоров. Это не может Вас не тревожить: с нашим ведомством, так или иначе, связан каждый гражданин России. Мой стаж – 44 года. Работал воспитателем, учителем, завучем, 32 года руковожу гимназией. Трудиться в школе всегда было не просто, однако в последнее время – невозможно. Педагогическое сообщество устало от экспериментов с учебными планами, от ОГЭ и ЕГЭ, от тотального контроля, бесчисленных отчётов, мониторингов, рейтингов, аттестаций…От учителя требуют, чтобы он уделял внимание личности ребёнка, вовлекал его в проекты, творческие занятия, а на деле учитель вынужден думать только о предстоящей аттестации и о подготовке учеников к ОГЭ и ЕГЭ.

1. Учебный план. Несколько лет назад ввели новые предметы: Родной язык и Родная литература. Программного обеспечения, учебников не было. Однако не это главное: мы не могли понять, зачем данные предметы в русской школе, если есть Русский язык и Русская литература? Нет, ввели, перераспределив часть тем, перенеся их из Русского языка и Русской литературы. Через год появились учебники «Родной язык», «Родная литература», которые плохо согласуются с основным курсом, дублируют его. А ещё директорам пришлось искать учителей, создавать новые кабинеты. В нашей школе с 5-го по 11-й –21 класс. Это примерно 30 дополнительных часов. Вы просчитываете последствия того, что придумываете? Ведь каждая «гениальная» идея требует материальных затрат, которые ложатся на школу. А уровень финансирования остаётся прежним. И вот в этом году в рекомендациях к новому учебному плану сказано, что эти предметы можно вводить по заявлению родителей или совсем не вводить. А кто ответит за всё то, что было потрачено, издано, понапридумано?..

Такая же история со вторым иностранным языком. Несколько лет назад министерство вдруг объявило, что с 5-го класса вводится изучение второго иностранного. По часу в неделю. А где взять учителей, новые кабинеты? А дополнительные средства на учебники? А такая «мелочь», как перегрузка учащихся? Родной язык, Родная литература и второй иностранный сразу увеличили нагрузку на пятиклассников на три-пять часов. При пятидневке – это шесть-семь уроков в день. В пятом классе! И вот в этом году в рекомендациях к новому учебному плану сказано, что второй иностранный язык можно вводить по заявлению родителей или совсем не вводить. А что будет завтра? Обязательное изучение чего? Учебный план – это альфа и омега учебного процесса, учителя, администрация школ должны знать, что будет не только завтра, а послезавтра, тогда можно всё просчитать и с кадрами, и с ремонтом, и с учебниками…

2. Учебники. Программы. Почему столько вариантов программ и учебников? Программы разные, учебники разные. Приезжает, например, кто-то из другого региона России и, устраивая ребёнка, говорит: «А мы это не изучали. В нашей программе этого не было». У нас было, а у них не было. Или мы живём в разных странах? Разве можно не контролировать многочисленных авторов учебных пособий, издательства, а их тьма. Почему учебники стоят 500-1000 рублей? При средней зарплате в 30 тысяч россиянин может купить 30-60 учебников. В СССР учебники стоили 50 копеек. При зарплате в 100 рублей я смог бы купить 200 штук. Учебники бесплатные, значит, это огромные затраты бюджета. Кому это выгодно? Кто управляет этими процессами? Само как-то управляется? Неужели кто-то заинтересован в том, чтобы больше тратить на издание не очень хороших, но очень дорогих учебников?

3. Мониторинг и ещё раз мониторинг. Рейтинг и ещё раз рейтинг. Работа органов системы образования сегодня – это бесконечные совещания, шоу и мониторинги. Награждение олимпиадников, медалистов, победителей чего-то… Шоу, шоу… А ещё бесчисленные проверки: питания, воспитательной работы, уровня компетенции руководителей, школьных сайтов, компьютеризации, состояния туалетов… И всё оценивается в баллах, взятых «с потолка». Нам не дают работать, ведь все шоу и мониторинги ложатся на нас дополнительным грузом, отвлекают от работы, от детей, от подготовки к урокам, проверки тетрадей… Не можете помочь, хотя бы не мешайте. Главная помощь – это тщательно выстроенная методическая служба. Семинары, курсы, грамотные методисты. Всё было, кстати, в СССР, кое-как функционировало в девяностые и нулевые. И куда делось? А сейчас вот наш методический центр заставили придумать таблицу успешности и компетенции каждой школы. Этакий рейтинг. И всё в баллах, в цифрах. Сколько? Чего? Когда? За каждое мероприятие, конкурс, городской, общероссийский, а их тысячи, за каждый компьютер, парту, пятёрку, двойку – баллы, баллы… И невдомёк им, авторам таблиц и рейтингов, что у каждого учебного заведения свои возможности, свой контингент, традиции. Невдомёк им, что в баллах невозможно измерить высокую миссию школы, которая призвана воспитать патриотов, творцов, будущее страны. А как мы раньше обходились без этих, баллов, очков? Перестаньте нас унижать. Чем меньше нас будут отвлекать от главного дела – обучения и воспитания, тем лучше мы будем работать. А все липовые рейтинги, мониторинги надо отменить и запретить.

4. ОГЭ в 9-х классах. В этом году экзамены длились больше месяца. Когда такое было, чтобы девятиклассникам выдавали аттестаты в июле? А здоровье детей? Их страхи, стрессы, обмороки, скачки давления… В переходном возрасте, ребёнок крайне чувствителен к оценке своих поступков и своей внешности, он может быть одновременно болезненно застенчив и вызывающе развязен, стремится быть признанным и тут же уходит в себя. Да, подросток пытлив, активен, любознателен, но эмоционально неустойчив, не может работать системно, упорно. Да у них почерк меняется так, что они сами не могут разобрать, что пишут! Главное для ребят в этом возрасте – общение с хорошим другом, с добрым учителем, с внимательными родителями, с умной книгой. Забудь, девятиклассник, об общении. Друзья готовятся с утра до утра к ОГЭ, учителя уже перестали видеть в тебе человека – ты боевая единица, которую нужно подготовить к экзамену, родители – по одну сторону баррикад с учителями, книга теперь у тебя одна – справочник по подготовке к ОГЭ. И это при том, что учебный процесс скомкан: сплошные ВПР, РДР, сочинения-допуски, собеседования, репетиции ОГЭ и ЭГЭ… Примерно 10% уроков выпадает. В этом году первый экзамен был 19 мая, а конец учебного года – 25 мая. Это как!? А ведь в старших классах изучаются произведения великой русской литературы, великие законы физики, история нашей великой страны, и учителя имеют возможность повлиять на то, чтобы мировоззрение учеников было сформировано в духе патриотизма и гордости за свой народ, за страну. А выпускники не читают, не спорят, не размышляют… Они готовятся к ОГЭ и ЕГЭ, их «натаскивают» к ОГЭ и ЕГЭ. Их мысли не о великом – их мысли о ОГЭ и ЕГЭ. Уверен, как учитель, как отец, – ОГЭ в 9-х классах надо отменить!

5. О великий, могучий! К слову сказать, сколько дурацких аббревиатур «гуляет» в нашем ведомстве! ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, РДР, РЦОКО, НОКО, ВСОКО, ФГОС, ФАНО, ФИРО!.. Вершина этого словотворчества, – ШНОР – школа низкого образовательного результата. Есть школы, а есть ШНОРы. И чиновники с удовольствием произносят, прости Господи! – это ублюдочное словцо. А что, когда-то, в двадцатые годы прошлого века, были шкрабы (школьные работники), теперь – ШНОРы. Бедные С. И. Ожегов и Д. Н. Ушаков!

6. Аттестация учителей. Надо отменить аттестацию учителей. Не упорядочить, не упростить, а отменить это издевательство. За надбавку в тысячу руб. учитель каждые пять лет проходит процедуру дознания, процедуру идентификации. Именно такой термин употребляют иногда некоторые умники… А ведь за эти годы педагог стал более опытным, мастеровитым… Нет, говорят ему, а ты докажи. У учеников высокие результаты? Ну и что. Много победителей олимпиад? Ну и что. Нет жалоб со стороны родителей? Ну и что. Причём, чтобы доказать, надо собрать побольше всяких справок, характеристик и прочих бумажек, каждая из которых стоит определённое количество баллов. Стоит… Баллы… Справки… Слова-то какие! Да разве можно в баллах измерить труд учителя? Надо вернуться к тому порядку, который существовал раньше. Главный критерий – стаж. Через каждые пять лет – хорошая надбавка.

7. Контракт с директором школы. В Севастополе договор с директорами заключается на один год. Это неправильно. Уже были случаи расторжения договора без объяснения причин. Что можно сделать за год? Предлагаю, минимум – пять лет. Лучше – бессрочный. Нет среди директоров школ разгильдяев и бездельников и быть не может. Не знаю, как в других регионах, а у нас, в Севастополе, к директорам относятся именно как к бездельникам и неумехам и используют контракт как средство манипуляции. А сейчас вот Департамент образования придумал провести тотальную аттестацию директоров на предмет их профпригодности. Чтобы её пройти, я должен заполнить различные справки, анкеты, таблицы, в которых содержится около 250-ти вопросов и заданий…Безумие!

8. Стимулирующие выплаты. Авторы идеи исходили из того, что заработная плата будет состоять из двух частей: две трети – базовая, одна треть – стимулирующие выплаты. Было гладко на бумаге, да забыли про овраги! А где взять деньги? Ежемесячно, исходя из уровня подушевого финансирования, школе выделяют на зарплату определённую сумму. Со всеми доплатами – за выслугу лет, категории, тетради, кабинеты – денег еле-еле хватает. Чтобы выплатить стимулирующие, директор должен на чём-то сэкономить. На чём? Сократить учебный план? Не заплатить за стаж или за классное руководство? Разумеется, этого делать нельзя. Конечно, если представить школу, где работают одни молодые специалисты, у которых нет стажа, категории, где нет кабинетов, мастерских… Тогда экономия будет. Да вот только нет таких школ. Ещё один путь – увеличение уровня подушевого финансирования. В России есть города, где школам выделяют денег в два-три раза больше. Это справедливо?! Или мы живём в разных государствах? Надо отменить не оправдавшие себя стимулирующие выплаты, ввести по всей стране единую тарифную сетку и, разумеется, повысить базовую ставку.

9. Учебники истории. Почитаем современные учебники истории России. Великая Отечественная война. В одном абзаце после слов о мужестве наших солдат несколько раз повторяются «однако», «вместе с тем», «не были», «не подготовили», «не хватало»… С каким-то садистским наслаждением авторы рассказывают, как мы плохо подготовились к войне. Обязательно напомнят, что наши потери в финскую кампанию в три раза превышали потери противника. Но вскользь – о зверствах финнов в Карелии. Обязательно – о миллионах наших пленных в 1941 году, но ни слова о том, что в 1944 и 1945 пленных фашистов было столько же. Обязательно – об антигитлеровской коалиции, о втором фронте. Но практически ничего о том, что против нас воевала объединённая Европа, десятки венгерских, румынских, итальянских, словацких, хорватских дивизий. А чьи тяжёлые орудия стреляли по осаждённому Севастополю? Чешские. А чей бензин заливали в баки немецких танков? Румынский. А из чьей руды делали пушки? Из норвежской и шведской. О предателях, коллаборантах, бандеровцах, лесных братьях и прочей нечисти – 20 строк, а о депортации народов, особенно «бедных» латышей, литовцев, с описанием всех ужасов, – полторы страницы. Зато о героической обороне Севастополя – 4 строчки, об освобождении Севастополя – одна строка. А ещё целые параграфы посвящены расстрелам, ГУЛАГам, но сквозь зубы о том, что уже в тридцатые годы ввели всеобщее семилетнее образование, сквозь зубы о том, что внуки вчерашних крепостных стали учителями, инженерами, офицерами, учёными, с оговорками о том, что уже в тридцатые мы были второй экономикой мира… Как можно с таким равнодушием писать учебники истории родной страны!

Уважаемый Сергей Сергеевич! В СССР учителя говорили: «Дальше школы не пошлют, меньше ставки не дадут». Сейчас могут и дальше школы послать, т. е. просто не продлить контракт, и меньше ставки дать или не заплатить те самые стимулирующие. Сегодня способов унизить учителя гораздо больше. Аттестации, мониторинги, ОГЭ и ЕГЭ, тотальная бюрократия – вот наследие либеральных реформ, которые нам навязали в девяностые. Вроде бы правильные, идеальные конструкции обернулись для школы бедой. Учитель, директор лишены самостоятельности, стремления к творчеству, независимости, потому что их впереди ждут аттестация, рейтинг, контракт, где им припомнят и самостоятельность, и независимость, да и творчество. Надо отменять эти глупости и возвращаться к старой проверенной системе – без рейтингов, контрактов, ОГЭ и ЕГЭ, но, разумеется, и без однобокого, «единственно правильного» взгляда на историю, политику, с открытым и честным обсуждением путей развития школы, культуры, государства. Страна стоит на пороге радикальных изменений. Не сомневаюсь, что всё задуманное будет успешно завершено, что будут найдены правильные решения, что мы сумеем обеспечить себя всем необходимым. Но если мы не очеловечим систему образования, не защитим ученика, учителя, школу, у нас не будет будущего.