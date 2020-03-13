Воскресный туалет в парке и билет по росту – это Челябинск

Уютно ли вам живётся, челябинцы? Уютно ли вам, гости столицы Южного Урала? Эти вопросы часто звучат во мне, независимо от того, где я нахожусь - в родном Челябинске или за его пределами. А ответить я могу на оба - и как челябинка, и как его гостья. Здесь я родилась, здесь жила, здесь училась, но вот уже более десяти лет я - гостья. Пусть и родная, но по времени пребывания - гостья.

Уютно ли мне в Челябинске? И да, и нет. Да, потому что это моя колыбель, здесь моя пуповина, здесь близкие, друзья, много чудесных людей, любимый сосновый бор... Нет, потому что у временщиков длинные руки, временщиков-чиновников, временщиков-дельцов... То Челябинск в город пней превратят, развалив всё хозяйство по благоустройству и озеленению города. То понастроят несуразицы всякой... То развалят транспортное хозяйство... То впустят в природоохранную зону города-миллионника горно-обогатительную компанию, у которой на первом месте прибыли, а не природосообразность. То пресекут на корню здравые инициативы по переработке мусора - уже лет 20 назад эта проблема в регионе могла благоприятно разрешиться. То «откусывают» по кусочку от челябинского городского бора. То... то... то...

Сейчас я в родном Челябинске. Многое радует. Но ещё больше вопросов. Например, к местам отдыха горожан. Тем самым местам, где по-любому должно быть уютно и благодатно. Возьмём те, что самые центральные, - Центральный парк культуры и отдыха имени Гагарина, парк имени Пушкина и Алое поле.

Вопрос, который сейчас озвучу, возникает у меня уже не первый год! Где в этих парках нормальные туалеты?! По опыту скажу, что в летнее время года их больше. И здесь можно широко улыбнуться - больше зелени, больше кустов, зачем же на лоне природы непонятные конструкции с горшками? Почувствуйте себя частью природы, человеки! Эко-туризм по-челябински!

Например, в парке Гагарина в тёплое время года больше площадок и аттракционов задействовано – больше и посетителей. Но почему зимние посетители парка катаются с ребятишками на горке в центре парка рядом с фигурой Гулливера, а в поисках ближайшего туалета вынуждены отправляться на лыжную базу? Причём в выходные дни туалет рядом с Гулливером работает, но под оконным стеклом предупредительная табличка, что в будни «по технических причинам туалет не работает...» На огромный центральный парк - один туалет на лыжной базе. Причём с понедельника по четверг этот туалет работает с 12.00 до 19.00. С пятницы по воскресенье с 11.00 до 21.00.

Пользуясь случаем, подмечу интересную деталь: в парке Гагарина билеты детям продают не на основе возраста, а на основе роста - до 110 см без оплаты. Наш сын, к примеру, родился как трехмесячный и, хотя ему недавно исполнилось шесть лет, его давно принимают за школьника. Это очень интересно, если порассуждать! Почему именно на основе роста продают в туалет билеты, а не на основе веса? А, может, людям выше среднего стоит доплачивать за каждые дополнительные сантиметры? А, может...?

Любопытно, что и в парке имени Пушкина возможность справить нужду тоже завязана на зимние виды спорта - туалет работает только на катке.

А ведь несколько лет назад в парке имени великого поэта туалет был добротный. Насколько помню, сначала был бесплатным, потом стал платным и цена постепенно росла. А пару лет назад «поэтический» туалет по непонятным причинам закрыли, но открыли новый - страшный туалет-времянку рядом со сценой. Этой зимой и он закрыт на клюшку - таким увидела его я. По чьей-то иронии, на прежнем, некогда добротном туалете, - сегодня он медленно, но верно ветшает, - размещена записка с указанием, что туалет за сценой. Как в игре детства «Казаки-разбойники» разгадываешь направление - приходишь за сцену, а там погребённый в жёлтые сугробы «М+Ж».

Тем временем вплотную к прежнему добротному туалету выросла автомойка, а с другой стороны и вовсе автомобильная стоянка. И это – в парке! Да с одних только сборов за аренду, если, конечно, они поступают в казну города, а не в чей-то карман, можно не туалет – дворец туалетов отстроить.

Зимние виды спорта... Весна вступила в свои права раньше календарного срока. Каток в парке Пушкина закрыт и парк остался без туалета вовсе!

Лыжная база в парке Гагарина тоже доживает последние сезонные дни, полагаю, с туалетом заодно.

Парки, осиротевшие туалетами. Разве что в ресторанчик заглянуть на территории парка, вот руководство ресторана обрадуется-то! Глядишь, нуждающиеся заодно и кухню отведают...

На Алом поле общественного туалета и вовсе нет. Многие годы. Поле ведь. Чисто поле. Эх, выйду-ка я в чисто поле, разгуляюсь...! Зато на месте бывшего ещё советского нужника гордо высится так и непонятое, так и не оценённое народом здание по прозвищу «Утюг». По мне, так оно нарушает лад Алого поля. А ещё во время летнего устройства, не скажу благо-, просто устройства, чиновники проявили заботу о собаках, о том, чтобы они гуляли и, «не стесняясь», могли нужду справлять в специально отведённом месте и не смущать этим ранимых людей. И о людях «позаботились» - оставили простор для фантазии, для вдохновенного творчества в чистом поле!

А что вообще в городе, претендовавшем на проведение саммитов, с туалетами? Они есть - в кафе-ресторанах, на вокзале, в торговых комплексах, причём в некоторых, например, в Никитинском, в том, что под главной площадью города, - платный.

Не знаю, как в ЗАГСах на периферии города, но в ЗАГСе Центрального района, том, что подле известного нам Алого поля, туалета нет! На заметку новобрачным и их гостям.

Много лет назад имела честь участвовать в качестве журналиста в перерезании красной ленточки на торжественном открытии общественного туалета на Площади Революции. Помните рыжий металлический параллелепипед возле ТЮЗа? К своему удивлению в этот приезд на родину туалет я не обнаружила. Украли?! Сдали на металлолом?! Или через столько лет на дизайн обратили внимание?

В разных городах страны, думаю, по-разному обстоят дела, в том числе и с общественными туалетами. Я хорошо знаю, как это в Челябинске и как в Москве. Да, Москва это столица нашей Родины, да, там много сосредоточено ресурсов - и человеческих, и денежных. И я не призываю устанавливать туалеты на каждой стороне крупных перекрёстков, как водится в Москве возле станций метро. Не призываю устанавливать туалеты с душевыми кабинками, какие встречаются в столичных не самых центровых парках. И даже не призываю делать туалеты бесплатными, как в тех же московских парках. Пусть они будут платными, но при этом доступными и добротными. Для того, чтобы так было, не нужно быть богатейшим финансово городом - уважительное отношение друг к другу, уровень культуры - вот что решающее. И, конечно, административная воля, если власти думают о жителях города и заботятся о них.