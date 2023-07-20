В пятницу в Челябинск прибудет ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской

В день явления Казанской иконы Божией Матери, 21 июля, Челябинск встретит ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской. Мощи блаженной старицы будут пребывать в столице Южного Урала почти две недели.

«Блаженная Матрона жила совсем недавно, но православный русский народ полюбил её всем сердцем. Нет, наверное, в нашей стране храма, где не было бы иконы Матроны Московской. Отрадно, что частица её мощей прибывает на Южный Урал в день явления Казанской иконы Божией Матери. Святая старица, как и Пресвятая Богородица не даёт угаснуть вере Христовой в душе народной», – отмечает митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

В Свято-Симеоновский собор (Челябинск, ул. Кыштымская, 32) святыню доставят из Тульской области – родины святой Матроны. Торжественная состоится в деять часов утра. Святыню встретит духовенство Челябинской епархии, после чего в храме пройдет праздничная Литургия. Перед ковчегом будет совершен молебен с чтением акафиста.

Во время Литургии и после нее приложиться к мощам и попросить святую о Божьей благодати смогут все желающие.

Владыка Алексий рассказал о том, с какими просьбами христиане идут к матушке Матроне.

Кто-то хочет попросить у святой успокоить сердечную боль за детей, кто-то – поблагодарить блаженную за уже явленную помощь.

К блаженной Матроне очень часто идут с живыми цветами. к блаженной Матроне идут с цветами?

В веренице верующих к мощам святой старицы часто можно увидеть цветы. «Матрона родилась слепой от рождения, в деревне Тульской области. Она никогда их не видела, но они трогали её чистую детскую душу. Вот и несут святой цветы, чтобы порадовать, поделиться частичкой своей любви и признательности», - пояснили в челябинской епархии. Можно нести любые цветы, какие нравятся, какие подарили бы своим знакомым.

На выходе из храма всем тоже вручают освященные на мощах цветы – уже от Матроны. Их можно засушить и хранить в домашнем иконостасе на память о встрече с любимой святой.

Помолиться у мощей святой Матронушки верующие смогут в Свято-Симеоновском соборе Челябинска с 21 июля по второе августа. В эти дни храм будет открыт для прихожан с восьми утра до 20 часов вечера.

В дни пребывания мощей святой Матроны Московской безвозмездную помощь в организации важного события окажут более 100 волонтеров. Помочь вызывались христиане от мала до велика: как подростки, так и пенсионеры.

«Только в первый день мне позвонили и написали, наверное, человек 300. Люди очень хотели потрудиться в храме, когда в нем будет находится любимая святая XXI века. Все так и говорили: «Любим Матронушку и хотим побыть с ней рядом как можно больше». В итоге мы отобрали примерно 100 человек, которые будут трудиться в две смены», – сообщила координатор набора волонтеров Алёна Дедова.

Как сообщают пресс-служба Челябинской епархии, Святая блаженная старица Матрона является одной из наиболее почитаемых святых XX века. Близость к народу, простота, нестяжательность, прозорливость, любовь и помощь ко всем приходящим и нуждающимся – все это сделало святую старицу близкой и любимой для каждого.

Еще до официальной канонизации святой Матроны к ней на могилу приходили тысячи людей со своими просьбами и печалями, ведь даже после своей святой кончины старица помогала всем, кто с чистым сердцем и верой прибегал к её ходатайству.

Напомним, в 2022 году ковчег с частью мощей блаженной Матроны Московской был доставлен в Челябинск 15 октября. Святыня пребывала в Свято-Симеоновском кафедральном соборе до 20 октября. Все эти дни выстраивались огромные очереди из желающих приложиться к мощам и попросить святую о помощи.