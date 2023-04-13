Высокогорная тундра Таганая может полностью исчезнуть уже через несколько десятилетий

Высокогорная тундра Таганая (Челябинская область) может полностью исчезнуть в ближайшие 30-40 лет.

К такому выводу пришли ученые, получив первые результаты исследований, проведенных в зимнем научном сезоне.

Как отмечают в нацпарке «Таганай», это связано с наступлением вверх по склонам ели сибирской, чему способствует изменение климата на планете.

«Как показали результаты исследования, даже одно деревце, закрепившись в тундре, меняет среду вокруг, задерживая больше снега», - рассказали в национальном парке, сотрудники научного отдела которого и их коллеги из Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН продолжили изучение высоты снежного покрова и особенностей его распределения на склонах Дальнего Таганая.

Установлено, что высота сугробов колеблется от нуля до 250 сантиметров. На постоянных пробных площадях, где его высота достигала 150 сантиметров, почти отсутствовала тундровая растительность - ее вытеснила лесная.

«Выжить в суровых условиях молодым деревьям помогает именно снег – он защищает их от морозного иссушения и снежной абразии, а почву – от глубокого промерзания», - пояснили в нацпарке «Таганай».