13.04.2023
На улице Свободы в Челябинске полным ходом благоустраивают новую пешеходную зону
13.04.2023
На Челябинском цинковом заводе наградили уполномоченных по охране труда
13.04.2023
Минфин США исключил из санкций на МегаФон оказание услуг связи
13.04.2023
"Связка однозначная". Ветеран "Альфы" об организаторах убийства Татарского
13.04.2023
Новейшие материалы ЮУрГУ успешно прошли испытания в Курчатовском институте
13.04.2023
В Пасху южноуральские полицейские будут переведены на усиленный режим несения службы
Новейшие материалы ЮУрГУ успешно прошли испытания в Курчатовском институте
13.04.2023
Высокогорная тундра Таганая может полностью исчезнуть уже через несколько десятилетий
29.03.2023
«Эко-Стандарт» назвал варварскую расправу с деревьями в Челябинске саботажем
28.03.2023
В Челябинске в теплопункте обнаружен мертвый мужчина
23.03.2023
«Стан 4500» Магнитки выиграл главный приз конкурса «Лучшее корпоративное видео»
В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон
13.04.2023
Космонавты Роскосмоса поздравили южноуральцев с Днем космонавтики
12.04.2023
Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне
12.04.2023
С 12 апреля на всей территории Челябинской области вводится особый противопожарный режим
11.04.2023
Челябинцы жалуются на удушающий запах гари в городе и ухудшение самочувствия
11.04.2023