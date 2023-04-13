Новейшие материалы ЮУрГУ успешно прошли испытания в Курчатовском институте

Сотрудники лаборатории роста кристаллов НИИ перспективных материалов и технологии ресурсосбережения ЮУрГУ успешно завершили эксперимент на площадке НИЦ «Курчатовский институт».

Изучение продуктов химической и радиационной карбонизации пленок фторсодержащего полимера ПВДФ в будущем позволит создать новый полупроводниковый материал.

ПВДФ – универсальный технический материал. Этот полимер давно известен, но ученые ЮУрГУ модифицируют его путем химического или радиационного воздействия. После модификации получается новый материал, который изучают при помощи метода фотоэлектронной спектроскопии.

Исследовательская работа проводится в рамках стратегического проекта «Фундаментальные основы синтеза и эксплуатации перспективных материалов» по программе «Приоритет 2030» (национальный проект «Наука и университеты»).

«Основная идея проведенного эксперимента, – рассказывает заведующий лабораторией роста кристаллов ЮУрГУ Владимир Живулин, - основана на факте удаления атомов фтора и водорода из полимерных цепей при химическом и/или радиационном воздействии. При этом остающиеся в модифицируемом материале атомы углерода изменяют свое валентное состояние, образуя одинарные и кратные связи. Теоретические расчеты предсказывают уникальные физико-химические свойства цепей из чистого углерода».

НИЦ «Курчатовский институт» располагает великолепными научно-исследовательскими лабораториями, оборудование которых позволяет получать новые научные результаты мирового уровня.

Как отмечают в пресс-службе ЮУрГУ, результаты проведенного эксперимента на текущий момент имеют поисковый характер, необходимый для выявления и понимания фундаментальных закономерностей процесса комбинированной карбонизации ПВДФ. Однако ученые уверены, что это позволит создать новый полупроводниковый гетерослойный материал, который найдет применение в опто- и микроэлектронике.