На молебен о Победе и крестный ход  собрались сотни христиан Троицка

Сотни православных жителей Троицка (Челябинская область) пришли в главный храм города - Свято-Троицкий собор, чтобы прикоснуться к мощам великомученика Георгия Победоносца.

Ковчег был доставлен в храм утром четвертого июня. В этот день православные отмечали большой праздник – День Святой Троицы, который в 2023 году совпал с 280-летием города.

«Верующие с нетерпением ждали святыню у ворот Свято-Троицкого собора с раннего утра. Стояли вместе с детьми, кто в храме, кто на улице. Вместе с духовенством многократно пели величание», - рассказали в Челябинской епархии.

Затем в Свято-Троицком соборе состоялась Божественная литургия, которую возглавили митрополит Челябинский и Миасский, временно управляющий Троицкой епархией Алексий, и епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима.

В богослужении, посвящённому празднику Святой Троицы, приняли участие вице-губернатор, глава города, атаман Оренбургского войскового казачьего общества, казачий генерал Владимир Романов, представители региональных органов власти, общественных организаций и движений.

Уже во время Литургии жители Троицка начали прикладываться к мощам покровителя воинства Георгия Победоносца. Волонтеры раздавали богомольцам иконки святого великомученика и брошюры, посвященные празднику Святой Троицы.

После праздничного Богослужения состоялся общегородской крестный ход. Впереди колонны верующих ехала передвижная звонница, праздничный перезвон колоколов разносился по Троицку, напоминая всем о великом празднике. Завершился крестный ход в сквере памяти Ивана Неплюева у камня с изображением Святой Троицы молебном о Победе. Эта общенародная молитвенная акция призвана поддержать наших воинов, сражающихся на передовой СВО.

«По милости Божией нам удалось сегодня прикоснуться к святыне. Слёзы радости, переполняющих эмоций катятся по лицу. Мы, матери, кончено же, молимся о своих детях, о солдатах, защищающих нас в зоне специальной военной операции. Просим великомученика Георгия Победоносца ускорить нашу Победу!», – делятся эмоциями горожане.

Митрополит Алексий поздравил главу Троицка и жителей с Днём города. Подарком троичанам в этот день стало выступление православной вокальной арт-группы «Largo» из Краснодара.

ФОТО со встречи мощей опубликованы на странице Челябинской епархии в соцсетях.