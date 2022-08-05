05.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 6 и 7 августа
05.08.2022
Система 500 приседаний
05.08.2022
Amnesty International увидела военные преступления украинских неонацистов
05.08.2022
Сергей Миронов: Государство задолжало работающим пенсионерам два триллиона рублей
05.08.2022
Южноуральцы без картошки не останутся
05.08.2022
Челябинцев приглашают на железнодорожный флешмоб
Amnesty International увидела военные преступления украинских неонацистов
05.08.2022
Полицейские задержали челябинца, дискредитировавшего ВС РФ
04.08.2022
Бойцов челябинских батальонов, принимающих участие в СВО поддержат рублем
04.08.2022
Зеленский обвинил экс-канцлера Германии в работе на Россию
03.08.2022
Миронов: Военных преступников из США ждет Международный трибунал
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022
Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали еще одного южноуральского экс-следователя
01.08.2022
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022