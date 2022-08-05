Amnesty International увидела военные преступления украинских неонацистов

Международная правозащитная организация Amnesty International подготовила доклад, в котором заявила, что украинские войска нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей.

«Не хочу переоценивать деятельность близкой к властям США структуры, которая известна своей предвзятостью к России. Тем не менее очевидно, что попутный ветер западной поддержки для режима Зеленского переменился, – комментирует этот доклад председатель партии «Справедливая Россия – За правду», лидер фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов. – С самого начала спецоперации я говорил, что правда дорогу найдет. Так и вышло: несмотря на почти тотальный контроль над СМИ и железный информационный занавес, правда о военных преступлениях неонацистов становится достоянием общественности на Западе. И у людей возникают резонные вопросы: а стоит ли поставлять таким «борцам за демократию» оружие, если они используют его против мирных жителей?»

По мнению политика, Запад посылает Зеленскому четкий сигнал, что он не будет бесконечно покрывать его военные преступления за счет западных налогоплательщиков. Остановить этим способом Российскую армию и ополченцев Донбасса не удалось, украинская армия воевать отказывается, помощь разворовывают коррумпированные чиновники.

«Вместо сдерживания и ослабления России руками Зеленского Запад добился прямо противоположного эффекта. Вчерашний перспективный ставленник на глазах превращается в токсичный и обременительный актив. Дальше у него только два пути: либо на скамью подсудимых Международного трибунала, либо в эмиграцию в статусе «президент в изгнании», которого скоро все забудут. В любом случае это будет бесславный конец без права на амнистию», – добавил Сергей Миронов.