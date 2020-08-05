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Атомщикам подрежут бюджет

Федерация
Сегодня, 11:47
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В России решили сэкономить на развитие атомной отрасли в ближайшие 3 года. С инициативой урезать финансирование атомщиков на сумму в 67,5 млрд рублей выступил Минфин РФ.

Согласно документу под названием “Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по госпрограммам РФ и непрограммным направлениям деятельности”, в следующем году расходы на финансирование госпрограммы “Развитие атомного энергопромышленного комплекса”предлагается сократить на 2,3 млрд рублей до 102 млрд рублей, в 2022 году - на 13,5 млрд рублей до 122,5 млрд рублей. В 2023 году атомщикам выделят только 84,2 млрд рублей.

Отметим, что госпрограмма, исполнителем которой является “Росатом”, рассчитана на 2012-2027 годы. На реализацию запланировано 1,65 трлн рублей, сообщают РИА “Новости”.

 

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