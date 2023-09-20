Блокадникам выплатят по 50 тысяч рублей

Жителям РФ, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», выплатят по 50 тысяч рублей к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Произвести единовременную выплату в размере 50 000 рублей в декабре 2023 года - январе 2024 года гражданам Российской Федерации, награжденным медалью “За оборону Ленинграда” или знаком “Жителю блокадного Ленинграда”, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике, в Эстонкой Республике, на территории Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья», - говорится в указе.

Правительству РФ поручено обеспечить финансирование связанных с этим расходов, в том числе расходов на доставку, а также определить порядок и условия выплаты.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня - с восьмого сентября 1941 года до 27 января 1944 года. 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады будет отмечаться 27 января 2024 года.