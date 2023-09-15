15.09.2023
В Миассе и Трехгорном полиция задержала двух юных курьеров телефонных мошенников
15.09.2023
Сегодня – Всемирный день худеющих
15.09.2023
Челябинский «Олег» претендует на выход в финал Первой лиги КВН
15.09.2023
По факту смертельного наезда на 15-летнего велосипедиста в Сосновском районе возбуждено уголовное дело
15.09.2023
В Челябинске ограничили движение по улице Энтузиастов
15.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 16 и 17 сентября (18+)
Центробанк повысил размер ключевой ставки до 13%
Новый максимум с весны 2022 года
15.08.2023
Банк России повысил размер ключевой ставки сразу на 350 базисных пунктов
25.07.2023
Президент подписал закон о внедрении в России цифрового рубля
22.07.2023
Центробанк повысил размер ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов
17.03.2023
Центробанк вновь оставил неизменным размер ключевой ставки
Алексей Текслер направил комиссию на место стихийной свалки рядом с Батуринским
15.09.2023
Не все южноуральцы соглашаются провести обследование своих новорожденных
15.09.2023
Сегодня православные празднуют Новолетие - осенний Новый год
14.09.2023
Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%
14.09.2023
Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования
13.09.2023