Центробанк повысил размер ключевой ставки до 13%

Центральный банк России повысил размер ключевой ставки на 100 базисных пунктов (один процентный пункт) – до 13% годовых. Это новый максимум с весны 2022 года.

«Совет директоров Банка России 15 сентября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых», - сообщает пресс-служба регулятора.

Регулятор объяснил это решение высокими проинфляционными рисками: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В ЦБ подчеркнули, что при таких условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году.

Ужесточение монетарной политики началось в июле – Центробанк повысил размер ключевой ставки на 100 базисных пунктов – с 7,5% до 8,5% годовых. До этого ставка не повышалась с февраля 2022 года.

Однако резкое ослабление рубля подогрело инфляционные ожидания и регулятор на внеочередном заседании в августе повысил ставку сразу на 350 базисных пунктов – с 8,5% до 12% годовых.

Сегодня регулятор также повысил прогноз среднего значения ключевой ставки - по итогам 2023 года показатель ожидается на уровне 9,6-9,7% вместо 7,9-8,3%.

ЦБ РФ также повысил прогноз средней ключевой ставки до 9,6-9,7% по итогам 2023 года. В 2024 году она ожидается в диапазоне 11,5-12,5% (прежний прогноз - 8,5-9,5%), в 2025 году - на уровне 7-8% (ранее - 6,5-8,5%). Прогноз на 2026 год не изменился и составляет 5,5-6,5%.

ЦБ также отметил, что «будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях». Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 27 октября 2023 года.

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Центробанк выдаёт кредиты другим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Они, в свою очередь, выдают займы компаниям и потребителям. Если процент по ключевой ставке растёт, то повышаются и ставки по ипотекам.