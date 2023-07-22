Центробанк повысил размер ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов

Центральный банк России повысил размер ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов (один процентный пункт) – до 8,5% годовых. До этого ставка не повышалась с февраля 2022 года.

«Совет директоров Банка России 21 июля 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,50% годовых», - сообщает пресс-служба регулятора.

В Центробанке пояснили, что темпы роста цен превысили целевой показатель - четыре процента в годовом выражении и продолжают расти. Увеличивается и показатель годовой инфляции. По оценке на 17 июля, годовой темп прироста потребительских цен возрос до 3,6% после 2,5% в мае и 3,3% в июне.

Кроме того, увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе из-за ограниченности свободных трудовых ресурсов.

Регулятор не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», - отмечает пресс-служба Центробанка.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября 2023 года.

Напомним, в начале 2022 года ключевая ставка была 9,5%, с 28 февраля размер ключевой ставки был повышен до рекордного уровня в 20%, в марте регулятор оставил ставку без изменения. С 11 апреля 2022 года решением Центробанка ключевая ставка была снижена на 300 базисных пунктов, до 17% годовых, с 29 апреля еще на три процентных пункта – до 14% годовых, с 26 мая – до 11%, с 10 июня – до 9,5% (на 1,5 процентных пункта), с 22 июля - до 8,00%, с 16 сентября – до 7,5%, 28 октября сохранил на уровне 7,5%, 16 декабря 2022 года, 10 февраля и 17 марта 2023 года вновь оставил неизменной – 7,5%.