Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5%

Банк России снизил ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов (0,5 процентных пункта) - до 7,5%. При этом Центробанк не исключил и дальнейшего снижения ставки на следующем заседании.

«Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 7,5% годовых», - сообщает пресс-служба регулятора.

«С этим уровнем ключевой ставки мы оцениваем, что находимся в зоне нейтральной денежно-кредитной политики. Мы видим, что разовые дезинфляционные факторы постепенно теряют свою силу, а проинфляционные риски нарастают, - прокомментировала итоги заседания Совета директоров Банка России председателя Центробанка Эльвира Набиуллина. - Полагаем, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось».

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2022 году составит 11–13%, в 2023 году снизится до 5–7% и в 2024 году вернется к 4%.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», - отмечает пресс-служба Центробанка

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 октября 2022 года. Напомним, в начале 2022 года ключевая ставка была 9,5%, с 28 февраля размер ключевой ставки находился на рекордном уровне в 20%. С 11 апреля 2022 года решением Центробанка ключевая ставка была снижена на 300 базисных пунктов, до 17% годовых, с 29 апреля еще на три процентных пункта – до 14% годовых, с 26 мая – до 11%, с 10 июня – до 9,5% (на 1,5 процентных пункта), с 22 июля - до 8,00%.