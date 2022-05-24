24.05.2022
Борис Каплун подарил свой голос Геннадию Здановичу ради Аркаима
24.05.2022
Объективный ЕГЭ с видеонаблюдением «Ростелекома» и искусственным интеллектом
24.05.2022
Челябинские росгвардейцы обучают музыке ребят из школы-интерната
24.05.2022
Мэрия Миасса взяла на баланс бесхозные трубы после обращения сельчан к президенту России
24.05.2022
Коркинские студенты блеснули знаниями в память о славных братьях Кирилле и Мефодии
24.05.2022
Уроженец Златоуста снялся во втором сезоне сериала «Эпидемия» на ТНТ
Дмитрий Гатов: Донбасс – это зеленые, цветущие города и очень красивые люди, «сделанные из стали»
24.05.2022
Итальянский журналист – о дискриминации русского языка
24.05.2022
«Слуги» Зеленского хотят разрешить командирам ВСУ расстреливать своих солдат
23.05.2022
Что ждет американского генерала и британских прихвостней после позорной сдачи в плен
23.05.2022
Продовольственный кризис в мире - дело рук стран Запада
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
24.05.2022
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
23.05.2022
Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
23.05.2022
Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку
23.05.2022