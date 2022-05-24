Дмитрий Гатов: Донбасс – это зеленые, цветущие города и очень красивые люди, «сделанные из стали»

Делегация Челябинской области в настоящее время работает в закрепленных за нашим регионом населенных пунктах – городах Волноваха и Ясиноватая Донецкой Народной Республики.

В составе южноуральской делегации на территории ДНР работает глава Еманжелинска Дмитрий Гатов, который побеседовал с журналистами «Первого Республиканского» - это официальный информационный телеканал Донецкой Народной Республики. Вопросы информационного агентства «Урал-пресс-информ» для Дмитрия Гатова, ответы на которые будут озвучены в данном материале, местным тележурналистам передал наш собкор в ЛНР Михаил Бондаренко.

Глава Еманжелинска отметил, что в ДНР южноуральская делегация прибыла по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Мы приехали сюда работать, оказывать жителям помощь в восстановлении мирной жизни, социальных объектов и объектов, предназначенных для обеспечения комфортной жизни людей», - сказал Дмитрий Гатов.

Он пояснил, представители Челябинской области занимаются на Донбассе обследованием зданий, оценивают степень их разрушений, смотрят, на какой стадии находится оформление документов по разминированию и актов обследования МЧС (это дефектные ведомости зданий), считают процент оставшегося остекления, а также производят визуальный осмотр зданий.

Поделился Дмитрий Гатов и своими впечатлениями о Донбассе.

«Когда мы увидели Донбасс, были удивлены. Это очень зеленые, очень красивые города. Когда мы приехали, цвели тюльпаны, теперь цветут уже другие цветы - нарциссы, ирисы, маки начинают цвести. Видно, что вот-вот зацветут розы. Донбасс – это очень красивые города с очень добрыми, красивыми, отзывчивыми людьми, которые сказали, что ждали нас долгие восемь лет. Они верят в нас, в то, что мы поможем им в налаживании мирной жизни», - сказал Дмитрий Владимирович.

Представитель делегации Челябинской области признался: «Для меня очень важно, что нас ждали».

«Такое ощущение, что люди на Донбассе сделаны из стали. Несмотря на обстрелы, они верят, что скоро будет мирная жизнь. Это дорогого стоит», - отметил Дмитрий Гатов.

Также представитель южноуральской делегации отметил, что жители ДНР очень хорошо относятся к военнослужащим – и местным, и прибывшим на помощь из России.

«Наверное, потому что понимают, что без военных мирной жизни не будет», - сказал глава Еманжелинска.

На родную южноуральскую землю делегация Челябинской области (это шесть человек, три из которых работают в Волновахе, три - в Ясиноватой) должна вернуться уже через неделю. В ДНР представители региона находятся с начала мая.