Челябинская область получит еще 182,6 миллиона рублей на расселение аварийного жилья

Челябинская область дополнительно получит 182,6 миллиона рублей из резервного фонда правительства РФ на компенсацию затрат, связанных с увеличением расходов на расселение аварийного жилищного фонда.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном сайте кабмина.

Дополнительные средства на расселение многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до первого января 2017 года, получат 43 региона с наиболее высокой потребностью в федеральном финансировании. Челябинской области выделено 182 миллиона 662,4 тысячи рублей. Деньги поступят в субъекты страны до конца 2022 года.

«В сложившихся условиях необходимо проследить за эффективным использованием по прямому назначению каждого рубля», – подчеркнул Михаил Мишустин, поручив вице-премьеру Марату Хуснуллину держать ход работ на постоянном контроле.

В августе правительство РФ утвердило программу расселения аварийного жилья. Она распространяется на многоквартирные дома, признанные непригодными для проживания в 2017–2022 годах. По новой программе до конца следующего года регионам направят 45 миллиардов рублей, что, по оценкам, позволит расселить, 50 тысяч человек с одного миллиона квадратного метра жилья.