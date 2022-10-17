17.10.2022
Ремонт дорог в челябинском Шаголе вышел на финишную прямую
17.10.2022
В Верхнеуральске осужден живодер
17.10.2022
Челябинские таможенники передали конфискованный сахар в социальные учреждения
17.10.2022
Тропинки от лыжной базы до экотропы на северо-западе Челябинска выложили плиткой
17.10.2022
На курорте «Солнечная долина» завершился фестиваль экстрима
17.10.2022
С начала 2022 года на ЮУЖД травмировано 11 южноуральцев, не соблюдавших правила безопасности
Челябинская область получит еще 182,6 миллиона рублей на расселение аварийного жилья
24.07.2017
В Челябинск приедет руководитель фонда содействия и реформирования ЖКХ
14.09.2016
До первого сентября 2017 года 12,2 тысячи южноуральцев переедут из аварийного жилья в новые квартиры
20.04.2016
Расселение аварийного жилья в Челябинской области идет неэффективно, утверждают аудиторы
Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
14.10.2022
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022