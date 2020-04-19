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Число случаев коронавируса в УрФО выросло до 755, в России – до 42853

Федерация
Вчера, 22:54
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтверждено 6 тысячи 60 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 78 регионах, что на 1275 случаев больше, чем сутки назад.

Темпы прироста заболевших растут. Ранее число подтвержденных случаев прирастало на 715, 622, 60, 614, 216, 372 и 519 случаев, перед этим было снижение на 119 случаев, пятеро суток отмечался рост на 327, 284, 21, 200 и 296 случаев, до этого трое суток число случаев сокращалось – на 76, на 19 и на 175 соответственно, им предшествовал прирост в 1,75 раза.

В Москве за сутки подтверждено 3 тысячи 570 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 921 случай больше, чем за предшествовавшие им сутки. Среди новых заболевших 44% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% – от 46 до 65 лет, 16% - старше 65 лет, 5% - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

В Уральском федеральном округе новые заболевшие зарегистрированы в Тюменской области (плюс 42), в Свердловской области (плюс 15), в Ханты-Мансийском-автономном округе (плюс 14), в Челябинской области (плюс 12), в Ямало-Ненецком автономном округе (плюс 10). Общий прирост – 93 случая, ранее прирост был 96, 67 и 100 случаев.

По состоянию на утро 18 апреля в мире подтверждено 2 миллиона 329 тысяч 967 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 3,5%, до этого был прирост 4%, 4,8%, 4,3% и 3,8). Из них 2 миллиона 245 тысяч 766 случаев (плюс 3,5%) зарегистрировано в 181 стране мира, в Китае - 84 тысячи 201 случай (прирост 0,02%).

В Российской Федерации зарегистрировано 42 тысячи 853 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, в том числе в Москве – 24 тысячи 324 случая.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 3 тысячи 291 человек (плюс 467), в Москве – 1763 человека. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В УрФО официально подтверждено 755 случаев: в Тюменской области – 227, в Ханты-Мансийском автономном округе – 175, в Свердловской области – 141 человек, в Ямало-Ненецком автономном округе – 116, в Челябинской области - 83 случая, в Курганской области – 13.

Коронавирус унес жизни 361 человека (за сутки умерло 48). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 176 (за прошлые сутки 28 человек), Московской области – 49 (за сутки плюс 9), в Республике Башкортостан – 10, в Республике Дагестан - девять, и в Санкт-Петербурге – 8, в Псковской области – шестеро, в Чеченской Республике, в Республике Ингушетия, Краснодарском крае, Владимирской, Пензенской и Воронежской областях – пятеро, Нижегородской области и Хабаровском крае – четверо, в Пермском крае, в Республике Коми, в Удмуртской Республике, Республике Калмыкия, Астраханской и Новосибирской областях – трое.

В УрФО зарегистрировано четыре случая смерти от коронавируса: в Тюменской области – два, в Свердловской (за последние сутки) области и в ЯНАО – по одному.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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