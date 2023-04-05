Делегация Челябинской области во главе с Текслером отправилась в Китай

Делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером отправилась с рабочим визитом в Китайскую народную Республику (КНР).

Как сообщает пресс-служба губернатора, в рамках визита в Китай запланирована встреча с губернатором провинции Шаньдун Чжоу Найсян, а также переговоры с руководителями крупных производственных компаний провинции.

Руководители Челябинской области и провинции Шаньдун обсудят вопросы сотрудничества в сфере машиностроения, организацию поставок сельскохозяйственной и пищевой продукции из Челябинской области в провинцию Шаньдун, взаимодействие в области образования.

В городе Циндао делегация во главе с Алексеем Текслером ознакомится с производственными мощностями крупных предприятий провинции. Запланированы встречи с представителями бизнеса с целью расширения торгово-экономических связей Челябинской области с регионами Китая.

Шаньдун - провинция на востоке Китая, административным центром которой является город Цзинань, а крупнейшим городом – Циндао. Шаньдун является одной из наиболее экономически развитых провинций Китая. Экономика региона охватывает широкий спектр отраслей, от программного обеспечения до судостроительства. В Шаньдун находится 26% нефтеперерабатывающих мощностей страны.