05.04.2023
На украшение здания на площади Революции к 9 Мая Челябинск готов потратить почти полмиллиона
05.04.2023
Златоустовец угнал машину, доехал на ней до кладбища, там поспал и потом её сжёг
05.04.2023
Главный фонтан Челябинска расконсервируют до второго мая
05.04.2023
Делегация Челябинской области во главе с Текслером отправилась в Китай
05.04.2023
Южноуральские силовики задержали ОПГ наркосбытчиков
05.04.2023
Южноуральцев приглашают на службу по контракту
Делегация Челябинской области во главе с Текслером отправилась в Китай
05.04.2023
Путин поручил сформировать пакет мер по поддержке промышленных проектов
05.04.2023
Промышленность Челябинской области показывает темпы роста выше среднероссийских
05.04.2023
Текслер – главам о ремонте дорог: «Если главы не спросят с подрядчиков, я спрошу с них»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023
В понедельник у православных начинается «Вербная» неделя
02.04.2023
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023