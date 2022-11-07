Для стран СНГ Россия – надежный и проверенный временем друг

Это уже очевидно: долгосрочная цель США и их европейских союзников - развал СНГ, ЕАЭС и ОДКБ, чтобы в дальнейшем организовать на постсоветском пространстве враждующие между собой государства. Превратить их, подобно Украине, в марионеточные и колониальные страны, не считаясь с их национальными интересами, при этом отведя им роль расходного материала.

По мнению политологов, единственная страна, которая не желает завершения конфликта на Украине, – это США. Хищная колониальная империя ради восстановления мирового господства стремится обескровить своих стратегических соперников – Россию и Китай.

И главная роль в этом уготована странам СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. Ради того, чтобы нанести удар в спину Китаю и России, Вашингтон стремится к порабощению не только врагов и соперников, но даже тех, кого он называет друзьями и партнерами.

Запад, а прежде всего Вашингтон, еще с 80-х годов прошлого столетия планомерно пытается переформатировать страны, наиболее близкие России по духу, истории, культуре, экономическим и политическим воззрениям. Сегодня планы по уничтожению общей истории и духовно-нравственных ценностей, которыми дорожат народы России и СНГ, активно реализуются Западом.

Практически все конфликты и очаги напряженности на постсоветском пространстве не единожды спровоцированы Вашингтоном и его союзниками. США наращивают усилия по склонению членов СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС к участию в международных альянсах, партнерствах, коалициях и мероприятиях, организуемых якобы под эгидой продвижения «гражданского общества». Но чем обычно заканчиваются такие инициативы, можно увидеть по январским событиям в Казахстане, многочисленным революциям в Киргизии. И для таких примеров пальцев на руке не хватит.

Попытки продвижения странами Запада своих интересов на центрально-азиатском направлении под видом «построения демократии», сотрудничества в сфере безопасности, борьбе с терроризмом и наркотрафиком подчинены одной задаче - вырвать страны из сфер влияния России и не допустить попадания в орбиту влияния Китая.

В общем-то американцы говорят об этом в открытую. Исследовательский центр Конгресса США объявил, что члены Конгресса могут рассмотреть вопрос о том, как вовлечение США может помочь странам Центральной Азии снизить их зависимость от России.

Но, несмотря на все старания, на фоне все новых и новых провокаций со стороны Запада, сотрудничество стран СНГ, ЕАЭС и ОДКБ будет только укрепляться. И те, кто говорит о закате благоприятных партнерских отношениях между странами Содружества, глубоко ошибаются. Взаимодействие со странами-соседями успешно продолжается и даже растет.

Все прекрасно понимают: чтобы поставить по-настоящему прочный заслон существующим и потенциальным вызовам, страны Содружества должны действовать четко и слаженно, постоянно усиливать взаимную поддержку. Только так можно отстоять свои интересы на мировой арене, дать отпор недоброжелателям.

Россия заинтересована в гармоничном, безопасном и стабильном развитии стран СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. Россия - это надежный, проверенный временем друг, безальтернативный союзник и торговый партнер, на которого можно положиться даже в самой непростой обстановке.