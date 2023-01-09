Для студентов и аспирантов инженерных специальностей правительство РФ учредило стипендию имени Королева

С 2023 года в России студенты и аспиранты начнут получать стипендии имени С.П.Королёва за достижения в области инженерного дела.

«Стипендии будут присуждать ежегодно, начиная с первого сентября. Всего предусмотрено десять стипендий для студентов вузов по 15 тысяч рублей ежемесячно и десять стипендий для аспирантов по 20 тысяч рублей ежемесячно», - сообщила пресс-служба правительства России, указав о подписании соответствующего постановления председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Конкурсная комиссия будет состоять из представителей министерств, экспертов, заинтересованных организаций. Выплаты стипендий будут финансироваться в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».