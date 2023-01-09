09.01.2023
Профгрупорги Группы ПАО «ММК» снова признаны одними из лучших в стране
09.01.2023
Для студентов и аспирантов инженерных специальностей правительство РФ учредило стипендию имени Королева
09.01.2023
Челябинская филармония и Академия Ларисы Долиной объявили прием вокалистов
09.01.2023
В Челябинске из-за мороза закрыты катки в двух парках
09.01.2023
Завтра состоится прощание с Александром Смирновым, одним из инициаторов премии «Светлое прошлое»
09.01.2023
Челябинцев просят не разбрасывать новогодние елки
Для студентов и аспирантов инженерных специальностей правительство РФ учредило стипендию имени Королева
12.12.2022
В 2023 году медики продолжат получать выплаты за выявленные у пациентов онкозаболевания
09.11.2022
Библиотеки расширили доступ к аудиокнигам для людей с ограниченными возможностями
24.10.2022
Мобилизованным предоставят отсрочку по уплате налогов и страховых взносов
03.10.2022
Большую часть бизнеса освободят от проверок в 2023 году
В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию
07.01.2023
Рождественское послание Патриарха Кирилла и митрополита Алексия
06.01.2023
С новым 2023 годом, дорогие читатели!
01.01.2023
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022
Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть челябинцы до Нового года
30.12.2022