Доставка мобильников в российские тюрьмы обернется уголовкой
Федерация
Сегодня, 13:32

В России хотят запретить передавать сотовые телефоны в места лишения свободы. За это можно будет попасть под уголовную ответственность, пишут сегодня, 16 декабря, РИА “Новости”.

 

Соответствующие поправки уже разработаны в Уголовный кодекс и получили одобрение профильных силовых ведомств и Верховного суда. Предполагается, что благодаря новведениям будет создан состав преступления - “передача сотовых телефонов в тюрьмы”.  В настоящий момент такой проступок карается штрафом в пять тысяч рублей.

По словам разработчика идеи депутата Государственной Думы РФ Александра Хинштейна, в местах лишения свободы неоднократно задерживались граждане, которые почти на постоянной основе передавали осужденным мобильные средства связи. Поэтому прекратить такое возможно только ужесточением наказания.

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