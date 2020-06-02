Драгметаллы без НДС: в России нашли способ озолотиться

В России придумали, как увеличить производство золота в два раза. Этому поспособствует отмена 20% НДС на ввозные драгоценные металлы. В середине июня соответствующий законопроект будет вынесен на рассмотрение государственной думы, пишут сегодня, 2 июня, “Известия”.

Предложения разработали депутаты ГД Дмитрий Ионин и Игорь Ананских. Инициаторы указывают, что в настоящее время заводы по переработке драгметаллов загружены не на полную мощь. В год в стране производится 300 тонн золота. В данном направлении задействовано всего 11 предприятий. В Швейцарии, например, только 4 предприятия выпускают около 3,3 тыс. тонн.

Опрошенные изданияем эксперты отмечают, что загружать российские предприятия можно за счет импорта драгметаллов из среднеазиатских стран, Латинской Америки и Африки.