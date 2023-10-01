Двухфакторная аутентификация на Госуслугах становится обязательной

С первого октября для входа на «Госуслуги» потребуется не только пароль, но и дополнительный способ подтверждения для входа . Пока дополнительный вариант защиты понадобится новым пользователям и тем, кто восстанавливает учётную запись. Для всех пользователей портала двухфакторная аутентификация станет обязательной после принятия правительством РФ соответствующего постановления, сообщили в Минцифры РФ.

В ведомстве уточнили, что кабмин примет проект постановления о двухфакторной аутентификации в ближайшее время. «После этого пользователи смогут в последний раз войти в аккаунт без подтверждения. Это позволит уточнить данные, например телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты. Те, кто не установит второй фактор в этот визит, будут обязаны выбрать его во время следующего входа», - пояснили в министерстве.

Для подключения двухфакторной аутентификации нужно в личном кабинете на «Госуслугах» зайти в свой «Профиль», перейти в раздел «Безопасность» и затем выбрать «Вход в систему». Далее необходимо включить опцию «Вход с подтверждением» и выбрать один из трёх вариантов дополнительного подтверждения. Это код из СМС, одноразовый код из специального приложения (ТОТР) или вход по биометрии.

Изменить телефон для СМС-подтверждения можно в разделе «Безопасность» при выборе второго фактора. СМС-код для смены номера придёт, в том числе, на старый телефон. Если он уже недоступен, изменить номер можно в приложении банка-партнёра или ближайшем МФЦ.

Дополнительное подтверждение для входа подключил уже каждый третий пользователь портала - более 35 миллионов человек. Это необходимо для повышения безопасности аккаунтов пользователей и усиления защиты их персональных данных на сайтах, где нужна авторизация с логином и паролем от «Госуслуг».