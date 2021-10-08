Эксперт: Новые жертвы суррогатного алкоголя подталкивают рынок к реформе

В Оренбургской области от отравления суррогатным алкоголем умерло 17 человек, еще 16 человек находятся в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы правительства региона.

Как передает РИА Новости, были задержаны трое подозреваемых в производстве и сбыте суррогатного алкоголя, заведено два уголовных дела по части 3 статьи 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

В интервью радио Sputnik генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский выразил мнение, что увеличение объема нелегального рынка базируется на социально-экономической проблематике.

"Это существует не только в нашей стране, во многих странах в связи с эпидемией коронавируса наблюдается экономический спад, снижение реального уровня доходов населения. Это провоцирует людей на поиск дешевых заменителей, в том числе в части приобретения дешевой псевдоалкогольной продукции", – сказал он.

По мнению эксперта, продажу алкоголя и табака надо переносить в специализированную розницу. Такая реформа потребует лет десять, но она необходима, считает эксперт.

Вторую проблему он видит в активном развитии незаконной онлайн-торговли алкогольной продукцией. Легальные производители не могут реализовывать спиртосодержащую продукцию посредством Интернета из-за жестких запретов, а вот объемы нелегального рынка растут.