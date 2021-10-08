08.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
08.10.2021
В Челябинске отложили проведение форума ВРНС и открытие памятника Александру Второму
08.10.2021
На открытии 102-го сезона «Омнибус» сыграл «Ход конём»
08.10.2021
В Челябинске отправили в колонию брачного афериста
08.10.2021
В выходные южноуральцы могут поставить бесплатно прививку от ковида
08.10.2021
В России могут провести «репетицию» отключения Интернета
Эксперт: Новые жертвы суррогатного алкоголя подталкивают рынок к реформе
Кто в Челябинской области получит QR-код, когда и на какой срок
07.10.2021
Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке
06.10.2021
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021
В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями
05.10.2021
Массовые мероприятия в Челябинской области можно будет посещать только с QR-кодом
04.10.2021