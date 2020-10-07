Эксперты ОЗХО подтвердили, что Навальный был отравлен, немецкие врачи яд в анализах не нашли

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проверила пробы из организма Алексея Навального и якобы выявила следы отравляющего вещества. Она передала Германии доклад, который касается анализов Алексея Навального.

Структура выявленного отравляющего вещества похожа на формулу «Новичка», которую внесли в список запрещенных в 2019 году, но не идентична полностью. Поэтому формально яд не входит в список №1 Конвенции о Химическом оружии, но все-таки является химическим оружием, говорится в докладе.

Ранее в ходе встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса в России министр иностранных дел Сергей Лавров высказал сомнения по поводу отравления Навального ядом из группы «Новичок». Он отметил, что берлинская клиника Charite, как и омские врачи, не нашла следов этого отравляющего вещества в собственных лабораториях. Чиновник отметил, что следы отравляющего вещества выявили только в клинике Бундесвера.

«Несмотря на все сомнительного рода призывы к нам провести национальное расследовании, сотрудничать с ОЗХО и так далее, заявляем, что Россия никому ничего не должна: ни Германии, ни другим странам, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в «отравлении» Навального», - заявил постпред России при ОЗХО на 95-й сессии Исполнительного совета организации.

Дело крайне политизировано, считают в России. На предложения о помощи в расследовании ситуации с Навальным со стороны России в Германии предпочитают не отвечать.