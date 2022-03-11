Facebook и Instagram разрешат призывать к насилию в отношении российских военных

Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских солдат в контексте военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на внутренние электронные письма мета-платформы.

По данным издания, руководство компании Meta решило временно изменить политику не разжигания ненависти из-за событий на Украине.

«Мы временно сделали скидку на формы политического выражения, которые обычно нарушают наши правила, такие как насильственные высказывания», - сказал представитель Meta (FB) Энди Стоун.

При этом он добавил, что компания по-прежнему не допустит призывов к насилию в отношении российских гражданских лиц.

Кроме того, запрещаются агрессивные высказывания в адрес российских военнопленных, а также военнослужащих РФ вне контекста спецоперации.

Facebook и Instagram также временно разрешат российским, украинским и польским пользователям оставлять сообщения, призывающие к смерти лидеров России и Белоруссии. Такие посты будут разрешены, если они не содержат в качестве целей других людей, а также не указывают местоположение (субъекта) или способ (убийства), передаёт CNN.

Напомним, что четвертого марта Роскомнадзор принял решение о блокировке соцсети Facebook в качестве ответной меры на блокировку аккаунтов российских СМИ.