Фонд Олега Митяева отправляет лауреатов детского конкура в «Артек»

Фонд Олега Митяева подвел итоги отборочного тура «Мировые песни». 100 детей возрастом с 11 до 17 лет получат бесплатные путёвки в «Артек» (Крым) для участия в тематической смене Фонда. В их числе дети из Челябинской области.

Отборочный тур состоял из виртуального конкурса, который проводился с 1 февраля по 30 июня текущего года на сайте всенастоящеедетям.рф, и детских конкурсов авторской песни всероссийских фестивалей.

В виртуальном конкурсе приняли участие 407 человек из 49 субъектов РФ, а также из Украины, Республики Беларусь и Казахстана. Творческим задание было предоставление видео с исполнением песни в нескольких номинациях: «исполнитель», «автор» (стихи / музыка / стихи и музыка в чужом исполнении) или «автор-исполнитель». Конкурс проходил в 2 тура. Жюри 2-го финального тура представляли: Олег Митяев – народный артист России, председатель жюри; Галина Хомчик – заслуженная артистка РФ, популярная исполнительница в жанре авторской песни; Борис Кинер - автор-исполнитель, участник арт-зонг дуэта «Мастер Гриша» (Москва), актёр.

79 ребят стали лауреатами виртуальной части конкурса.

В список победителей отборочного тура вошёл также 21 лауреат детских конкурсов фестивалей авторской песни: 47-го Интерактивного международного фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, посвященного 75-летию Великой Победы (Самарская область), Всероссийского Ильменского фестиваля авторской песни (Южный Урал), Всероссийского детско-юношеского фестиваля «Здравствуйте, люди, мои дорогие!» (Новосибирская область), Московского детского фестиваля авторской песни «Слушай и скажи».

Победители отборочного тура получат сертификаты и бесплатные путёвки в МДЦ «Артек» (Крым). Сроки реализации тематической смены Фонда Олега Митяева ещё уточняются в связи с ситуацией с вирусом COVID–19. О них будет заявлено дополнительно на сайте всенастоящеедетям.рф в разделе «Мировые песни».

Цель тематической смены – знакомство детей с авторской песней как явлением в русской культуре, стимулирование у детей интереса к поэтическому творчеству на русском языке, приобщение к активному туризму.

Сотрудничество Фонда Олега Митяева с «Артеком» продолжается уже четвертый год.